Κ. Σπυριδάκη: «Δασικοί Χάρτες – Το Λασίθι τελευταίο σε όλη τη χώρα – Πολιτική αδιαφορία και θεσμική εγκατάλειψη»

Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη ομηρεία χιλιάδων πολιτών στο Λασίθι λόγω του πλήρους αδιεξόδου στη διαδικασία εξέτασης αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών.

Παρά τις επανειλημμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και τα τεκμηριωμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί, το Υπουργείο δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική απάντηση. Ούτε χρονοδιάγραμμα, ούτε δεσμεύσεις, ούτε σχέδιο. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση επιδεινώνεται.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ενώ πανελλαδικά έχει εξεταστεί περίπου το 41% των αντιρρήσεων, στο Λασίθι το ποσοστό αγγίζει μόλις το 4%, καθιστώντας τον Νομό ουραγό σε ολόκληρη τη χώρα. Χιλιάδες ιδιοκτησίες παραμένουν «παγωμένες», με μπλοκαρισμένες αγοραπωλησίες, οικοδομικές άδειες και κάθε μορφή αξιοποίησης, χωρίς καμία ευθύνη των πολιτών.

«Οι αιτίες είναι γνωστές και διαχρονικές: υποστελέχωση, έλλειψη δασολόγων, καθυστερήσεις στις προσλήψεις και ουσιαστική αδυναμία λειτουργίας των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων. Το Υπουργείο τις γνωρίζει, αλλά επιλέγει να μην τις αντιμετωπίζει», δηλώνει χαρακτηριστικά η κα Σπυριδάκη.

Με την Επίκαιρη Ερώτηση, η Βουλευτής Λασιθίου καλεί τον αρμόδιο Υπουργό στην Βουλή και ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις:

ποιο είναι το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την επιτάχυνση της διαδικασίας στο Λασίθι και ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να αρθεί το καθεστώς πλήρους ακινησίας μέχρι την οριστική εκκαθάριση των υποθέσεων.

«Στο Λασίθι, το κράτος έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Χιλιάδες πολίτες ζουν επί χρόνια σε καθεστώς ομηρείας, επειδή το Υπουργείο αδυνατεί – ή αρνείται – να κάνει τη δουλειά του. Δεν μιλάμε για τεχνικές λεπτομέρειες. Μιλάμε για περιουσίες, για επενδύσεις, για ζωές που έχουν παγώσει. Όταν ένας ολόκληρος Νομός βρίσκεται τελευταίος σε όλη τη χώρα και η απάντηση της πολιτείας είναι η σιωπή, τότε δεν πρόκειται για αδυναμία. Πρόκειται για πολιτική επιλογή», δήλωσε χαρακτηριστικά κλείνοντας η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.