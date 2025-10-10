Κ. Σπυριδάκη: «Ανεπαρκείς και αόριστες οι απαντήσεις του Υπουργείου για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου»

Κενές περιεχομένου οι απαντήσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην Αναφορά που είχε καταθέσει η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, με θέμα την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου στο πλαίσιο των συμπληρωματικών μεταθέσεων. Η Αναφορά βασίστηκε στην επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, η οποία κατέδειξε με στοιχεία την τραγική υποστελέχωση της Διεύθυνσης: ενώ η οργανική δύναμη προβλέπει 335 αστυνομικούς, η πραγματική δύναμη είναι μόλις 250, αριθμός που συνεχώς μειώνεται.

Στις απαντήσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο (υπ’ αριθμ. 7017/4/27272-γ’ της 10-03-2025 και 7017/4/27735-γ’ της 25-09-2025), γίνεται αναφορά στην ισόρροπη κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος και στην τήρηση του κανονιστικού πλαισίου για μεταθέσεις και αποσπάσεις. Παρουσιάζεται ότι κατά τις τακτικές μεταθέσεις του 2025 προκηρύχθηκαν επτά θέσεις αστυνομικών και μία ειδικού φρουρού, από τις οποίες δεν καλύφθηκαν δύο, ενώ στις συμπληρωματικές μεταθέσεις προκηρύχθηκε μόλις μία θέση. Τονίζεται επίσης ότι η πραγματική δύναμη κάθε Υπηρεσίας είναι ένας «δυναμικός αριθμός» που μεταβάλλεται καθημερινά λόγω αποσπάσεων και μετακινήσεων, ενώ για την τουριστική περίοδο αναφέρεται ότι το Λασίθι ενισχύθηκε με πέντε αστυνομικούς και είκοσι τέσσερις δόκιμους αστυφύλακες. Σημειώνεται ακόμη η δυνατότητα του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης να αποσπά προσωπικό κατά περίπτωση, ενώ η όλη προσέγγιση συνοδεύεται από γενικόλογες αναφορές σε συνεχή αξιολόγηση και ενδεχόμενες τροποποιήσεις οργανικών θέσεων.

Οι απαντήσεις αυτές είναι ανεπαρκείς και αόριστες. Το Υπουργείο αποφεύγει να δεσμευτεί για την ουσιαστική κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου και περιορίζεται στην παράθεση αριθμών που δεν ανταποκρίνονται στη σκληρή πραγματικότητα. Όταν η έλλειψη προσωπικού ξεπερνά τους ογδόντα αστυνομικούς, η προκήρυξη λίγων θέσεων είναι αμελητέα και δεν λύνει το πρόβλημα. Η ενίσχυση με δόκιμους αστυφύλακες, οι οποίοι βρίσκονται σε στάδιο εκπαίδευσης, δεν μπορεί να θεωρείται σοβαρή λύση για μια περιοχή με τόσο αυξημένες ανάγκες, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με την εκρηκτική τουριστική κίνηση. Οι αποσπάσεις και οι περιστασιακές μετακινήσεις προσωπικού δεν αντιμετωπίζουν το δομικό ζήτημα της υποστελέχωσης, αλλά συντηρούν μια κατάσταση διαρκούς ανασφάλειας και αναποτελεσματικότητας.

Η ουσία είναι ότι καμία δέσμευση δεν υπάρχει για την πλήρη κάλυψη των οργανικών θέσεων, ούτε για ένα χρονοδιάγραμμα ουσιαστικής ενίσχυσης. Οι πολίτες του Λασιθίου και οι επισκέπτες της περιοχής συνεχίζουν να στερούνται επαρκούς αστυνομικής παρουσίας, ενώ το Υπουργείο επικαλείται κανονισμούς και διαδικασίες αντί να προχωρήσει σε γενναίες αποφάσεις. Η υποστελέχωση έχει φτάσει σε οριακό σημείο και η πολιτεία οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι οι πέντε αποσπασμένοι αστυνομικοί που ενίσχυσαν τη Διεύθυνση κατά την τουριστική περίοδο – όπως μας αναφέρει και το Υπουργείο – φεύγουν στις 15 Οκτωβρίου, χωρίς να προβλέπεται –όπως όλα δείχνουν– καμία ανανέωση. Εάν δεν υπάρξει άμεση μέριμνα, εντός του 2025 η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου θα βρίσκεται στο 41% κάτω από την προβλεπόμενη οργανική της δύναμη, γεγονός που καθιστά την κατάσταση επιχειρησιακά ασφυκτική.

Η Βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη δήλωσε: «Η υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών στο Λασίθι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με μπαλώματα και αοριστίες. Όταν οι οργανικές θέσεις είναι 335 και οι υπηρετούντες μόλις 250, δεν αρκεί η επίκληση σε αποσπάσεις ή η πρόσκαιρη παρουσία δοκίμων. Οι πολίτες του Λασιθίου και οι χιλιάδες επισκέπτες και οι εργάτες γης που κατακλύζουν την περιοχή το καλοκαίρι δικαιούνται πραγματική ασφάλεια και επαρκή αστυνομική παρουσία. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται πίσω από αριθμούς και κανονισμούς και να προχωρήσει σε γενναία, μόνιμη και στοχευμένη ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου».