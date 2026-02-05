CAFE MELI
Κ. Καστελλιανάκης: Ο απολογισμός διετίας της Δημοτικής Αρχής – Αλήθειες και διευκρινίσεις | +Video

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τη διετία, ο Κωστής Καστελλιανάκης τοποθετήθηκε δημόσια, επισημαίνοντας ζητήματα που αφορούν έργα και παρεμβάσεις στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου, καθώς και στις περιοχές της Νεάπολης και του Βραχασίου.

Όπως τόνισε, δύο χρόνια μετά την ανάληψη της διοίκησης, ορισμένα δεδομένα έπρεπε να αποσαφηνιστούν και να μπουν στη σωστή τους διάσταση, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η πραγματική εικόνα των έργων και των ευθυνών που τα συνοδεύουν.

