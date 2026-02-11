CAFE MELI
Κ. Καστελλιανάκης: Η τοποθέτησή του για την τιμολογιακή πολιτική της Μαρίνας | +Video

Photo of Media+ Media+ Send an email 11/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 11/02/2026
Λιγότερο από ένα λεπτό
Η τοποθέτηση του Κωστή Καστελλιανάκη για την τιμολογιακή πολιτική της Μαρίνας μετά την επιβολή αύξησης τελών 100% στους ερασιτέχνες αλιείς και τους επαγγελματίες.

Photo of Media+

Media+

