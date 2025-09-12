Ιστορικό ρεκόρ για την κρουαζιέρα στο λιμάνι Ηρακλείου

Το λιμάνι του Ηρακλείου συνεχίζει να σπάει τα ρεκόρ στην κρουαζιέρα, καταγράφοντας φέτος την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) ανακοίνωσε ότι μέχρι τα τέλη του 2025 ο αριθμός επιβατών αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με την πόλη να εδραιώνεται δυναμικά στον διεθνή χάρτη των κορυφαίων προορισμών κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν αφιχθεί ήδη περισσότεροι από 317.000 επισκέπτες, αριθμός αυξημένος κατά 25% σε σχέση με το 2024, ενώ στο τέλος της χρονιάς εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 350.000. Παράλληλα, αυξημένος είναι και ο αριθμός των προσεγγίσεων, με συνολικά 270 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων να έχουν προγραμματιστεί.

Στο μεταξύ εντός του μήνα ολοκληρώνεται το Master Plan του λιμανιού. Το σχέδιο περιλαμβάνει νέες προβλήτες, αναβαθμισμένες υποδομές εξυπηρέτησης επιβατών, αλλά και έργα που θα αναβαθμίσουν συνολικά τον ρόλο του λιμανιού στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αύξηση της κρουαζιέρας έχει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία, με εκατοντάδες επιχειρήσεις να επωφελούνται από τη ροή επισκεπτών.