CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ για την κρουαζιέρα στο λιμάνι Ηρακλείου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Το λιμάνι του Ηρακλείου συνεχίζει να σπάει τα ρεκόρ στην κρουαζιέρα, καταγράφοντας φέτος την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) ανακοίνωσε ότι μέχρι τα τέλη του 2025 ο αριθμός επιβατών αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με την πόλη να εδραιώνεται δυναμικά στον διεθνή χάρτη των κορυφαίων προορισμών κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν αφιχθεί ήδη περισσότεροι από 317.000 επισκέπτες, αριθμός αυξημένος κατά 25% σε σχέση με το 2024, ενώ στο τέλος της χρονιάς εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 350.000. Παράλληλα, αυξημένος είναι και ο αριθμός των προσεγγίσεων, με συνολικά 270 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων να έχουν προγραμματιστεί.

ΧΡΥΣΟΣ

Στο μεταξύ εντός του μήνα ολοκληρώνεται το Master Plan του λιμανιού. Το σχέδιο περιλαμβάνει νέες προβλήτες, αναβαθμισμένες υποδομές εξυπηρέτησης επιβατών, αλλά και έργα που θα αναβαθμίσουν συνολικά τον ρόλο του λιμανιού στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αύξηση της κρουαζιέρας έχει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία, με εκατοντάδες επιχειρήσεις να επωφελούνται από τη ροή επισκεπτών.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δ.Κ. Νίκο Οικονομάκη και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίου Φουρνής είχε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

12/09/2025

Σημαντικά ζητήματα της Δημοτικής Κοινότητας Καλού Χωριού στη συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με το τοπικό συμβούλιο

12/09/2025

Αναβάθμιση στη συντήρηση του πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου

12/09/2025

Η Σητεία στην κορυφή της διεθνούς προβολής με την Porsche

12/09/2025
elaiolado ladi

ΕΕ: Με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη το ελαιόλαδο «Κρήτη/Kriti»

12/09/2025
ekav

Κρήτη: Φονική παράσυρση 19χρονης στον ΒΟΑΚ

12/09/2025

Ρέθυμνο: Ρεκόρ επισκεψιμότητας στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι

12/09/2025

Κοινή Ανακοίνωση Δημοτικών Συνδυασμών – Θεσμική εκτροπή στο Δήμο Αγίου Νικολάου

12/09/2025
elounda

Ευχαριστήριο της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς

12/09/2025

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης στον αγιασμό του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας

11/09/2025
Back to top button