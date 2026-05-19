CAFE MELI
Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο, Βορίζια: Οικογένεια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 19 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια, στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις εμπρησμών, εκβιασμών και απάτης.

ΧΡΥΣΟΣ

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα στα Βορίζια Κρήτης, ένας άνδρας και τα δύο ανίψια του, τα οποία φέρονται να είχαν συγκροτήσει την οργάνωση, ενώ συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα για κλοπές ζώων.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη της οργάνωσης εξανάγκαζαν, με απειλές και χρήση βίας, ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να μεταβιβάζουν εκτάσεις σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου στη συνέχεια να εισπράττονται παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

SUNSTOP

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκάλεσαν σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο αριθμός των θυμάτων από τους εκβιασμούς της οργάνωσης ανέρχονται σε τουλάχιστον 40 από το 2021 έως σήμερα.

Σχετικά με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πέρα από εμπρησμούς, εκβιασμούς και απάτες, κατηγορούνται και για φθορές.

Ο εισαγγελέας ζήτησε να ανοίξει ο κύκλος των ερευνών σε όλη την Κρήτη, ώστε να αποδειχθεί αν εμπλέκονται και άλλοι στην δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 19 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Η Ιατρική Σχολή γίνεται επίσημο Κέντρο Συνεργασίας του ΠΟΥ

19 Μαΐου 2026

Αγιος Νικόλαος: Του ήρθε η κλήση στο κινητό για το παράνομο παρκάρισμα

19 Μαΐου 2026
crown iris

Αγιος Νικόλαος: Αυξημένη αστυνόμευση λόγω άφιξης του κρουαζιερόπλοιου της Mano Cruises

19 Μαΐου 2026

Ενημέρωση του Δήμου Αγίου Νικολάου για τα έργα αγροτικής οδοποιίας

19 Μαΐου 2026

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης | Πέμπτη 21 Μαίου 2026

19 Μαΐου 2026
dhmotikos fotismos

Συνεχίζονται από τον Δήμο Αγίου Νικολάου οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού

19 Μαΐου 2026
19052026

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «ΑΣΦΑΛΕΣ ΒΗΜΑ» στον Δήμο Αγίου Νικολάου

19 Μαΐου 2026
18052026

Σύμφωνο Συνεργασίας Περιφέρειας Κρήτης και «Χαμόγελο του Παιδιού» για την διαχείριση φαινομένων που απειλούν τα παιδιά

18 Μαΐου 2026
18052026

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη

18 Μαΐου 2026
18052026

Εποικοδομητική συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τους προέδρους των Κοινοτήτων Νεάπολης, Κρούστα, Καλού Χωριού, Πρίνας

18 Μαΐου 2026
Back to top button