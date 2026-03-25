Ηράκλειο, Βίαννος: Παρέλασαν οι μαθητές με την βροχή!

Με υπερηφάνεια πραγματοποιήθηκε η παρέλαση στη Βιάννο, παρά τη βροχή και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες

Παρόλο που οι παρελάσεις για την 25η Μαρτίου ακυρώθηκαν σε αρκετά μέρη της Κρήτης λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί, οι μαθητές της Άνω Βιάννου παρέλασαν κανονικά τιμόντας τους αγωνιστές της ελευαθερίας μας, μετά από απαίτηση των ίδιων των μαθητών, σκορπώντας συγκίνηση και γεμίζοντας άπαντες με υπερηφάνεια.

Οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου Βιάννου, του Γυμνασίου Βιάννου «Ιωάννης Κονδυλάκης» και του Λυκείου Βιάννου, παρέλασαν στην οδό Ελευθερίας, καταχειροκροτούμενα από τον κόσμο που είχε κατακλύσει την κεντρική οδική αρτηρία της κωμόπολης της Άνω Βιάννου.