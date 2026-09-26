Ηράκλειο: Συνελήφθη 40χρονος που παρενοχλούσε 18χρονη – Στο σπίτι του βρέθηκαν αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Το περιστατικό παρενόχλησης στο Ηράκλειο σημειώθηκε στη συνοικία της Θερίσσου, με τον 40χρονο να ακολουθεί -τα βράδια- τη 18χρονη, όταν επέστρεφε στο σπίτι. Ο δράστης, όπως έγινε γνωστό, προέβαινε σε πράξεις προσβολής της δημόσιας αιδούς, ενώ τουλάχιστον μία φορά είχε φτάσει ως το παράθυρο της.

Η 18χρονη πριν λίγες ημέρες κατήγγειλε τον 40χρονο στην Ασφάλεια Ηρακλείου, αξιωματικοί της οποίας έθεσαν την γειτονιά υπό διακριτική αλλά στενή παρακολούθηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ηράκλειο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας στο σπίτι του 40χρονου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 40χρονος συνελήφθη κυριολεκτικά επ’ αυτοφώρω να την παρενοχλεί, ακολουθώντας την κοπέλα.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του όπου οι Αστυνομικοί δεν άργησαν να διαπιστώσουν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε τεράστιο όγκο με υλικό παιδικής πορνογραφίας το οποίο «κατέβαζε» μέσω του dark web.

Μάλιστα σύμφωνα με αστυνομικούς της Ασφάλειας τα θύματα της παιδεραστίας εμφανίζονται να είναι όλα ιδιαίτερα μικρής ηλικίας και τα βίντεο να προέρχονται όλα από χώρες του εξωτερικού.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε, στο πλαίσιο της προανάκρισης, δικογραφία με σοβαρές κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες.