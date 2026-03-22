Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι απολογίες των μελών του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων

Η οργάνωση, η οποία παρουσιαζόταν ως ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο, εκτιμάται ότι είχε συνολικό οικονομικό όφελος περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.

22 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026
Συνέχεια των απολογιών για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που  δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων και εξαρθρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, καθώς στο  δικαστικό μέγαρο στο Ηράκλειο Κρήτης έφτασαν και σήμερα προκειμένου να απολογηθούν, συνολικά επτά  άτομα.

Πρόκειται για  πέντε φερόμενους ως εικονικούς εργοδότες αλλά και δύο μεσάζοντες, οι οποίοι είχαν ζητήσει την Παρασκευή 20-3-2026 νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα.

Σύμφωνα με συνηγόρους υπεράσπισης φερομένων εικονικών εργοδοτών, οι εντολείς  τους τελούσαν υπό πλήρη άγνοια , καθώς, όπως υποστηρίζουν,  είχαν ξεκινήσει την νόμιμη διαδικασία για μετάκληση αλλοδαπών εργατών και βρέθηκαν εν άγνοια  τους κατηγορούμενοι.

Κάποιοι εξ’ αυτών μάλιστα υποστήριξαν ότι είχαν προχωρήσει στη νόμιμη διαδικασία, αλλά ουδέποτε είχαν σχέση με το συγκεκριμένο ΚΕΠ, ενώ κάποιοι άλλοι ότι ουδέποτε είχαν ενημερωθεί για τη άφιξη των αλλοδαπών στην Ελλάδα, ώστε να τους παρέχουν υπηρεσίες ως εργάτες γης.

Οι απολογίες ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή με τους μεσάζοντες, συνεχίστηκαν χθες Σάββατο 21-3-2026 με εργαζόμενους στο ιδιωτικό ΚΕΠ και εικονικούς εργοδότες και θα συνεχιστούν αύριο, όταν θα απολογηθούν ο 51χρονος , ο οποίος  φέρεται να ήταν το ανώτερο όργανο της εγκληματικής οργάνωσης και η 46χρονη σύζυγός του,  που ήταν  ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού ΚΕΠ.

Συνολικά, έως τώρα,  προσωρινά κρατούμενοι έχουν κριθεί έξι  άτομα, ενώ οι υπόλοιποι επτά (πέντε εικονικοί εργοδότες και δύο εργαζόμενοι στο ΚΕΠ) αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων, υπό τη μορφή της εργασιακής εκμετάλλευσης και τη διευκόλυνση εισόδου και παράνομης διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.

