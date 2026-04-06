Ηράκλειο: Σύμβαση 2.910.000 ευρώ για νέες φυτεύσεις, συντήρηση και επέκταση των χώρων πρασίνου

6 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 06/04/2026
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη και της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρίας Σκραφνάκη, υπέγραψε τη σύμβαση ενίσχυσης της Υπηρεσίας Πρασίνου με πρόσθετες εργασίες φυτεύσεων, συντήρησης και επέκτασης των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ύψους 2.910.434,37 ευρώ για τα επόμενα δυο χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμη χρόνο, με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε με δήλωσή του ότι η βελτίωση του πρασίνου συνδέεται άμεσα με την βελτίωση της ποιότητας ζωής και αυτό παραμένει προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή και ότι τα αποτελέσματα και αυτής της πρωτοβουλίας, θα είναι πολύ σύντομα ορατά από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Ηρακλείου.

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες συντήρησης στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου όπως είναι οι νέες φυτεύσεις 600 δένδρων, 7.000 χαμηλών και ψηλών θάμνων, 4.000 αρωματικών και εδαφοκαλυπτικών φυτών, η προστασία της υφιστάμενης βλάστησης, ο τακτικός έλεγχος των δέντρων για την παρουσία ασθενειών ή άλλων προβλημάτων, οι αρδευτικές εργασίες, η αποκατάσταση σημείων όπου γίνονται επαναφυτεύσεις με αποξήλωση και πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών, κ.α.. Στην κατηγορία των κοινόχρηστων χώρων περιλαμβάνονται και όλες οι σχολικές αυλές και οι σχολικοί κήποι, οι χώροι των Δημοτικών κοιμητηρίων, καθώς και οι δεντροστοιχίες του αστικού ιστού και των οικισμών του Δήμου Ηρακλείου.

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στη Λότζια παρουσία και του Προϊσταμένου του τμήματος Προμηθειών Βασίλη Τζανιδάκη και του στελέχους της υπηρεσίας Κατερίνας Δαμιανάκη.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, ο οποίος είχε εγκριθεί ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2025, ανερχόταν στο ποσό των 3.000.000 ευρώ.

Σχετικά άρθρα

Συνάντηση εργασίας στην Π.Ε. Λασιθίου για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων και τη γεωλογική έρευνα στο Καλό Χωριό

6 Απριλίου 2026

Ολοκληρώθηκε ο Κύκλος Δράσεων «ΣΥΝ-ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ» της Περιφέρειας Κρήτης

6 Απριλίου 2026

Απονομή πτυχίων στους μαθητές της σχολής ΑΣΤΕΚ Αγίου Νικολάου από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου

6 Απριλίου 2026

Συνεργασία Δημοτών: «Πρωταθλητής ο Αθλητισμός του Δήμου μας»

6 Απριλίου 2026

Ηράκλειο: Νεκρός 94χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

5 Απριλίου 2026

Αγιος Νικόλαος: Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στην κλειστή δομή του παραρτήματος ΑμεΑ

5 Απριλίου 2026
elmepa

Διαδραστική Διαδικτυακή Ενημέρωση από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ 2026

4 Απριλίου 2026

Τελετή Ορκωμοσίας και Απονομής Πτυχίων της ΑΣΤΕΚ

3 Απριλίου 2026

Παράδοση οδοντοβουρτσών σε σχολείο της Ιεράπετρας από την Π.Ε. Λασιθίου

3 Απριλίου 2026

Σύμβαση 1.500.000 ευρώ για έργα σε σχολικά κτίρια υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου

3 Απριλίου 2026
