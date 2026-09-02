Ηράκλειο: Στην τελική ευθεία το Δημοτικό Κοινωνικό Κομμωτήριο

Για κάποιους ανθρώπους, ακόμη και ένα απλό κούρεμα αποτελεί πολυτέλεια. Η οικονομική δυσκολία δεν αφήνει περιθώρια ούτε για τις πιο βασικές ανάγκες προσωπικής φροντίδας, με ανθρώπους στο Ηράκλειο να φτάνουν στο σημείο να παραμένουν ακούρευτοι για μήνες ή ακόμη και για χρόνια, αδυνατώντας να διαθέσουν έστω και λίγα ευρώ. Ανάμεσά τους οικογένειες, γονείς και παιδιά, που πηγαίνουν στο σχολείο ή αναζητούν εργασία, χωρίς να μπορούν να έχουν την εικόνα περιποίησης που θα ήθελαν.

Πίσω από αυτήν την πραγματικότητα βρίσκεται μια βαθύτερη κοινωνική ανάγκη. Η ανάγκη για φροντίδα, αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Σε αυτήν την ανάγκη έρχεται να απαντήσει το Δημοτικό Κοινωνικό Κομμωτήριο του Ηρακλείου, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες προσωπικής περιποίησης σε ανθρώπους που βρίσκονται σε οικονομική και κοινωνική ευαλωτότητα.

Ένα κούρεμα μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη αξία όταν προσφέρεται σε έναν άνθρωπο που στερείται τα βασικά. Γιατί η αξιοπρέπεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη.

Επισπεύδονται οι διαδικασίες

Ο Δήμος επισπεύδει τις σχετικές διαδικασίες, οι οποίες φαίνεται πως βρίσκονται στην τελική ευθεία για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Κομμωτηρίου, το οποίο θα προστεθεί στις δομές κοινωνικής φροντίδας που προσφέρει στο δίκτυο υποστήριξης των ευάλωτων και οικονομικά αδύναμων πολιτών. Μια υπηρεσία που έρχεται να καλύψει μια ανάγκη που, όπως διαπιστώνουν οι άνθρωποι του κλάδου, είναι υπαρκτή και αφορά συμπολίτες που αδυνατούν ακόμη και να καλύψουν το κόστος ενός απλού κουρέματος.

Η λειτουργία του έχει καθυστερήσει, ωστόσο, σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Στέλλα Αρχοντάκη, βρίσκονται σε εξέλιξη οι τελευταίες εργασίες στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, απαιτούνται παρεμβάσεις σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικά, ενώ στη συνέχεια η εταιρεία που έχει συμφωνήσει με τον Δήμο θα αναλάβει την ολοκλήρωση των εργασιών και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

«Έχουμε καθυστερήσει λίγο σε αυτό το θέμα, όμως είμαι σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να γίνουν κάποιες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες και στη συνέχεια να μπει η εταιρεία, ώστε να ολοκληρώσει όσα έχει συμφωνήσει με τον προηγούμενο αντιδήμαρχο. Θεωρώ ότι από τον Σεπτέμβριο ή αρχές Οκτωβρίου θα είμαστε σε μια καλή κατάσταση, ώστε να ξεκινήσουμε. Όπως έχει συμφωνηθεί εξαρχής, υπάρχει συνεργασία με τον Σύλλογο Κομμωτών και μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία θα κάνει την προμήθεια των υλικών. Πραγματικά, πρόκειται για μια ανάγκη που δεν είναι ιδιαίτερα προβεβλημένη, θα έλεγα, όμως υπάρχει. Δε γνωρίζουμε ακόμη τον ακριβή αριθμό των ατόμων, αλλά είναι μια ανάγκη των ανθρώπων και των συνδημοτών μας που πρέπει να καλυφθεί», δήλωσε στη “Νέα Κρήτη” και το neakriti.gr η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Στέλλα Αρχοντάκη.

«Όπως έχει συμφωνηθεί εξαρχής, υπάρχει συνεργασία με τον Σύλλογο Κομμωτών και μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία θα κάνει την προμήθεια των υλικών. Πραγματικά, πρόκειται για μια ανάγκη που δεν είναι ιδιαίτερα προβεβλημένη, θα έλεγα, όμως υπάρχει. Δε γνωρίζουμε ακόμη τον ακριβή αριθμό των ατόμων, αλλά είναι μια ανάγκη των ανθρώπων και των συνδημοτών μας που πρέπει να καλυφθεί», δήλωσε στη “Νέα Κρήτη” η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Στέλλα Αρχοντάκη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

Όπως επεσήμανε η κ. Αρχοντάκη, η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα γίνει μέσα από τη λίστα των ωφελούμενων της Κοινωνικής Μέριμνας και της αρμόδιας αντιδημαρχίας, καθώς θα πρέπει να τηρηθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές.

«Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι για το Ηράκλειο, γιατί πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουμε αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Ακόμη και το να κάνουν ένα κούρεμα είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Εμείς, βέβαια, κουρεύουμε 75 παιδιά, ώστε να πηγαίνουν περιποιημένα στα σχολεία και οπουδήποτε να είναι κουρεμένα, να μην υπάρχει bullying στα παιδιά, αλλά σε λίγο καιρό που θα ανοίξει το Κοινωνικό Κομμωτήριο, θα κουρεύουμε όλη την οικογένεια. Αυτά τα 75 παιδιά προέρχονται από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, από το Ίδρυμα Καλοκαιρινού. Δεν είμαι μόνο εγώ προσωπικά, υπάρχουν αρκετά κομμωτήρια του Ηρακλείου που έχουμε αναλάβει, ώστε τα παιδιά να πηγαίνουν περιποιημένα στο σχολείο τους», δήλωσε στη “Νέα Κρήτη” και το neakriti.gr η Μαρία Καρακατσάνη, πρόεδρος του Συνδέσμου Κουρέων-Κομμωτών Ν. Ηρακλείου.

Όπως επεσήμανε, δεν είναι μόνο τα τρόφιμα που διαθέτει ο Δήμος. Σημαντικό ρόλο παίζει και η εμφάνιση.

«Ο άντρας, η γυναίκα και το παιδί πρέπει να είναι περιποιημένοι και φροντισμένοι. Όπως μας ενημέρωσαν από τον Δήμο, μέχρι αρχές Οκτωβρίου θα λειτουργήσει το Δημοτικό Κοινωνικό Κομμωτήριο. Και εμείς, ως σωματείο, περιμένουμε πραγματικά πώς και πώς να ανοίξει το Κοινωνικό Κομμωτήριο, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας», πρόσθεσε η Μαρία Καρακατσάνη.

Όπως περιέγραψε, βλέπουν πολλά άτομα που δεν έχουν κουρευτεί μήνες ή και χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και με τις γυναίκες που βάφουν τα μαλλιά τους και που, δυστυχώς, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. «Τα μέλη μας θα κάνουν μόνο κουρέματα, όχι βαφές. Προς το παρόν είπαμε κάθε Τρίτη να λειτουργεί και, αν δούμε ότι οι πολίτες είναι αρκετοί και χρειάζεται και μια δεύτερη μέρα, ίσως να βάλουμε και Δευτέρα», τόνισε.

Όπως υπογράμμισε, βρίσκονται σε καλό δρόμο, σημειώνοντας ότι προσπαθούν εδώ και τρία χρόνια, με στόχο τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Κομμωτηρίου.