Ηράκλειο: Στα κάγκελα οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών για πρόστιμα σε κηδειόσημα

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν οι επαγγελματίες των γραφείων τελετών στο Ηράκλειο, εξαιτίας της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας γύρω από την ανάρτηση κηδειόσημων στην πόλη, ένα ζήτημα που –όπως υποστηρίζουν– παραμένει άλυτο εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με τους ίδιους, δεν υπάρχουν επίσημα καθορισμένοι χώροι ή ειδικά πλαίσια όπου μπορούν να τοποθετούνται ανακοινώσεις για κηδείες και μνημόσυνα. Ως αποτέλεσμα, αναγκάζονται να καταφεύγουν σε πρόχειρες λύσεις, όπως η επικόλληση των σχετικών αναγγελιών σε στύλους και τοίχους, πρακτική που συχνά οδηγεί στην επιβολή προστίμων.

Το πρόβλημα, όπως επισημαίνουν, είχε επιχειρηθεί να αντιμετωπιστεί κατά το παρελθόν. Όπως αναφέρουν, υπήρχε συνεννόηση με τον πρώην αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Νίκο Γιαλιτάκη, για τη δημιουργία ειδικών πλαισίων ανάρτησης, καθώς και για την αποφυγή κυρώσεων μέχρι την υλοποίηση της λύσης. Ωστόσο, με την αλλαγή στη δημοτική διοίκηση και την ανάληψη της αρμοδιότητας από τον Γιώργο Τσαγκαράκη, το ζήτημα φαίνεται να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις, τα πρόστιμα συνεχίζουν να επιβάλλονται με την αιτιολογία ότι τα κηδειόσημα δεν έχουν τοποθετηθεί σε προβλεπόμενα σημεία – τα οποία, όπως τονίζουν, δεν έχουν ποτέ οριστεί επίσημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών ζητούν σαφείς απαντήσεις από τη δημοτική αρχή. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, καλούν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να διευκρινίσει ποια είναι τα σημεία που θεωρούνται νόμιμα για την ανάρτηση και τι ακριβώς εννοείται με τον όρο «εκτός πλαισίων», δεδομένου ότι τα υποσχόμενα ταμπλό δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί.