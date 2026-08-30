Ηράκλειο: Σπείρα ξάφρισε πάνω από 59.000 ευρώ με τηλεφωνικές απάτες

Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία για να εξαπατά πολίτες στο Ηράκλειο και τη Χερσόνησο, εξαρθρώθηκε έπειτα από έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου και ειδικότερα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η δράση της ομάδας τοποθετείται χρονικά από τις 19 έως τις 28 Αυγούστου, διάστημα κατά το οποίο φέρεται να διέπραξε εννέα περιπτώσεις απάτης και τουλάχιστον 30 απόπειρες εξαπάτησης.

Η συνολική λεία των δραστών υπολογίζεται σε τουλάχιστον 21.450 ευρώ σε μετρητά, ενώ η αξία των κοσμημάτων και χρυσαφικών που απέσπασαν εκτιμάται σε τουλάχιστον 38.000 ευρώ.

Η μέθοδος της απάτης

Η ομάδα φέρεται να λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους. Άγνωστοι συνεργοί πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε κατοίκους του Ηρακλείου και της Χερσονήσου, προσποιούμενοι άλλοτε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άλλοτε λογιστές ή υπαλλήλους της Εφορίας.

Με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο, κίνδυνος διακοπής ρεύματος, εκκρεμείς φορολογικές οφειλές ή επικείμενα πρόστιμα, προσπαθούσαν να πείσουν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τηλεφωνητές καθοδηγούσαν τα θύματα να αφήσουν τα τιμαλφή τους σε εξωτερικά και αφύλακτα σημεία των σπιτιών τους ή να τα παραδώσουν σε συνεργούς που εμφανίζονταν ως «εισπράκτορες».

Την ίδια ώρα, άλλα μέλη της ομάδας είχαν αναλάβει τον ρόλο του οδηγού και του ατόμου που παραλάμβανε ή αφαιρούσε τα χρήματα και τα κοσμήματα, ενώ οι τηλεφωνητές φέρονται να συντόνιζαν τη δράση και να ενημέρωναν τους συνεργούς τους για τις κινήσεις των θυμάτων.

Από ηλικιωμένους μέχρι ανήλικη

Ανάμεσα στα περιστατικά που ερευνήθηκαν περιλαμβάνονται περιπτώσεις στις οποίες τα θύματα πείστηκαν να παραδώσουν χιλιάδες ευρώ, αλλά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σε μία από τις σοβαρότερες περιπτώσεις, θύμα παρέδωσε περίπου 15.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 3.000 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση οι δράστες φέρονται να απέσπασαν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ, αφού κατάφεραν να εξαπατήσουν ανήλικη κόρη οικογένειας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι δράστες απέσπασαν μετρητά και κοσμήματα, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα είτε φορολογικές υποθέσεις είτε υποτιθέμενες βλάβες και κινδύνους διακοπής ηλεκτροδότησης.

Οι συλλήψεις και η έρευνα

Η έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου οδήγησε στον εντοπισμό δύο ατόμων κατά τις νυχτερινές ώρες της 28ης προς 29η Αυγούστου, ενώ κινούνταν με όχημα που, σύμφωνα με την προανάκριση, φέρεται να χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της εγκληματικής δραστηριότητας.

Ακολούθησε η προσαγωγή τους στην αρμόδια υπηρεσία και η σύλληψή τους, ενώ το όχημα κατασχέθηκε.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να αποδέχθηκε τη συμμετοχή του σε μέρος των περιστατικών και να περιέγραψε τον τρόπο δράσης της ομάδας, ενώ ο δεύτερος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού και του ΤΑΕ Μεσαράς, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων εμπλεκομένων και την πλήρη διερεύνηση της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Οι 9 απάτες της σπείρας

Η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε στήσει τηλεφωνική «βιομηχανία» εξαπάτησης πολιτών στο Ηράκλειο και τη Χερσόνησο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μέσα σε διάστημα μόλις δέκα ημερών, από τις 19 έως τις 28 Αυγούστου, η ομάδα φέρεται να πραγματοποίησε εννέα τετελεσμένες απάτες και δεκάδες ακόμη απόπειρες.

Η συνολική λεία από τις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν ανέρχεται τουλάχιστον σε 21.450 ευρώ σε μετρητά, ενώ η αξία των κοσμημάτων και χρυσαφικών που φέρονται να απέσπασαν υπολογίζεται σε τουλάχιστον 38.000 ευρώ.

Οι τηλεφωνητές εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές ή υπάλληλοι της Εφορίας και άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Αφού δημιουργούσαν κλίμα πανικού, καθοδηγούσαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και να τα αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο έξω από τα σπίτια τους.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργοί αναλάμβαναν να παραλάβουν τη λεία.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η δράση της συγκεκριμένης ομάδας να συνδέεται και με άλλες τηλεφωνικές απάτες.