Ηράκλειο: Σημαντικές παρεμβάσεις συντήρησης & αναβάθμισης πρασίνου

15 Απριλίου 2026
Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτές τις μέρες οι εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο της σύμβασης που υπέγραψε στις αρχές Απριλίου ο Δήμαρχος, Αλέξης Καλοκαιρινός, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Ειδικότερα, αυτές τις ημέρες, εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού πραγματοποιούνται με τον συντονισμό της Υπηρεσίας Πρασίνου στην παραλιακή Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου και στην Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Στη σχετική σύμβαση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέες φυτεύσεις 600 δένδρων, 7.000 χαμηλών και ψηλών θάμνων, 4.000 αρωματικών και εδαφοκαλυπτικών φυτών, η προστασία της υφιστάμενης βλάστησης, ο τακτικός έλεγχος των δέντρων για την παρουσία ασθενειών ή άλλων προβλημάτων, οι αρδευτικές εργασίες, η αποκατάσταση σημείων όπου γίνονται επαναφυτεύσεις με αποξήλωση και πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών, κ.α..

Στην κατηγορία των κοινόχρηστων χώρων περιλαμβάνονται και όλες οι σχολικές αυλές και οι σχολικοί κήποι, οι χώροι των Δημοτικών κοιμητηρίων, καθώς και οι δεντροστοιχίες του αστικού ιστού και των οικισμών του Δήμου Ηρακλείου.

Η σύμβαση του έργου, ύψους 2.910.434,37 ευρώ, έχει διάρκεια δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμη χρόνο και η χρηματοδότησή της γίνεται από πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Σχετικά άρθρα

natura

Περιφέρεια Κρήτης: Να διασφαλιστεί η προστασία των περιοχών NATURA

15 Απριλίου 2026

Ηράκλειο: Στα κάγκελα οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών για πρόστιμα σε κηδειόσημα

15 Απριλίου 2026

Συνεχίζεται το πρόγραμμα επιμόρφωσης για την προώθηση της έμφυλης ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων της Περιφέρειας Κρήτης

14 Απριλίου 2026

Αγιος Νικόλαος: Τροχαίο στον κεντρικό δρόμο της πόλης – Μόνο υλικές ζημιές | +Photos

14 Απριλίου 2026

Εικόνες καταστροφής στο Ηράκλειο μετά την Ανάσταση: Έκαψαν φανάρια, δέντρα και κάδους

13 Απριλίου 2026

Δύο σκάφη με 59 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες – Επιχειρήσεις διάσωσης από το Λιμενικό

12 Απριλίου 2026

Στα Χανιά αντί για τον Ιούδα παραλίγο να κάψουν το σχολείο

12 Απριλίου 2026

Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου για την απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από κοινόχρηστους χώρους

12 Απριλίου 2026

Σε χρήση δυο νέες δημόσιες τουαλέτες στο κέντρο του Ηρακλείου

10 Απριλίου 2026

Έφοδος της εισαγγελίας στην δομή ανηλίκων Νεάπολης μετά την έρευνα τηλεοπτικής εκπομπής

9 Απριλίου 2026
