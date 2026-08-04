Ηράκλειο: Σχεδόν 900.000 αφίξεις τον Ιούλιο

Το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο υποδέχθηκε 899.075 επιβάτες αφίξεων τον Ιούλιο, με τις διεθνείς αφίξεις να αυξάνονται κατά 2,8% και τις αφίξεις εσωτερικού κατά 7,1%. Η γερμανική αγορά παραμένει η ατμομηχανή της κρητικής τουριστικής οικονομίας, ενώ ενισχύεται περαιτέρω η σημασία της Πολωνίας, του Ισραήλ και των αγορών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Πιο αναλυτικά, με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης κινήθηκε τον Ιούλιο του 2026 η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη εξακολουθεί να αποτελεί τον ισχυρότερο περιφερειακό αεροπορικό προορισμό της χώρας.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), οι συνολικές αφίξεις –εσωτερικού και εξωτερικού– προσέγγισαν τις 900.000, ενώ οι διεθνείς αφίξεις ξεπέρασαν τις 801.000, παρουσιάζοντας αύξηση 2,79% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία της εγχώριας αγοράς, καθώς οι αφίξεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 7,11%, γεγονός που καταδεικνύει την έντονη κινητικότητα και του εσωτερικού τουρισμού κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου.

Πίσω από τους συνολικούς αριθμούς, όμως, κρύβεται μία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα εικόνα: η γερμανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του εισερχόμενου τουρισμού στην Κρήτη, οι Βρετανοί διατηρούν σταθερά τη δεύτερη θέση, ενώ οι αγορές της Πολωνίας, του Ισραήλ, της Ρουμανίας και της Τσεχίας συνεχίζουν να ενισχύουν σημαντικά το αποτύπωμά τους στο νησί.

Ηράκλειο: Σχεδόν 900.000 αφίξεις μέσα σε έναν μήνα

Τον Ιούλιο του 2026 καταγράφηκαν:

Κατηγορία Αφίξεις Διεθνείς 801.296 Εσωτερικού 97.779 Σύνολο 899.075

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025 οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 21.719 επιβάτες (+2,79%) και οι αφίξεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 6.494 επιβάτες (+7,11%). Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι, παρά το ήδη ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 2025, το Ηράκλειο συνεχίζει να ενισχύει την επιβατική του κίνηση, διατηρώντας τη θέση του ως η μεγαλύτερη αεροπορική πύλη της Κρήτης.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς. Οι αφίξεις από ελληνικά αεροδρόμια έφτασαν τις 97.779, έναντι 91.285 πέρυσι. Η αύξηση κατά 7,1% είναι υπερδιπλάσια από την αύξηση της διεθνούς αγοράς, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού προς την Κρήτη κατά τη διάρκεια του Ιουλίου.

Η Γερμανία παραμένει η μεγάλη δύναμη

Η εικόνα των διεθνών αγορών δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Η Γερμανία εξακολουθεί να αποτελεί μακράν τη σημαντικότερη αγορά για το αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Μόνο τον Ιούλιο καταγράφηκαν 197.687 αφίξεις Γερμανών επισκεπτών. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένας στους τέσσερις διεθνείς επιβάτες που έφθασαν στο Ηράκλειο προερχόταν από τη γερμανική αγορά. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Γερμανία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα του τουρισμού της Κρήτης.

Οι 10 μεγαλύτερες διεθνείς αγορές

Θέση Χώρα Αφίξεις 1 Γερμανία 197.687 2 Ηνωμένο Βασίλειο 118.167 3 Γαλλία 80.877 4 Πολωνία 51.653 5 Ιταλία 49.662 6 Ισραήλ 46.400 7 Ολλανδία 38.718 8 Ρουμανία 30.776 9 Ελβετία 26.451 10 Τσεχία 25.249

Αν προστεθούν οι αφίξεις από Γερμανία (197.687), Αυστρία (25.036) και Ελβετία (26.451), οι γερμανόφωνες αγορές ξεπερνούν συνολικά τις 249.000 αφίξεις μέσα σε έναν μόνο μήνα. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει τη διαχρονική εξάρτηση της Κρήτης από τη συγκεκριμένη γεωγραφική αγορά, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο τροφοδότη του νησιού.

Η Βρετανία διατηρεί τη δεύτερη θέση στο Ηράκλειο

Με 118.167 αφίξεις, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά. Παρά τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα βρετανικά νοικοκυριά, η ζήτηση για διακοπές στην Κρήτη παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Η Γαλλία εδραιώνεται στην τρίτη θέση, καθώς κατέγραψε 80.877 αφίξεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της παρουσίας της στην Κρήτη. Τα τελευταία χρόνια η Γαλλία εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες αγορές υψηλής αξίας για τον ελληνικό τουρισμό. Με περισσότερους από 51.600 επιβάτες, η Πολωνία καταλαμβάνει πλέον την τέταρτη θέση. Η πολωνική αγορά συνεχίζει την εντυπωσιακή αναπτυξιακή της πορεία και συγκαταλέγεται πλέον στις βασικές αγορές της Κρήτης.

Το Ισραήλ παραμένει στις κορυφαίες αγορές

Παρά τη γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή, το Ισραήλ κατέγραψε 46.400 αφίξεις, παραμένοντας ανάμεσα στις έξι σημαντικότερες αγορές του αεροδρομίου. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη στενή σχέση της ισραηλινής αγοράς με την Κρήτη. Εξαιρετικά σημαντική είναι πλέον η συμβολή των αγορών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Μόνο τον Ιούλιο καταγράφηκαν:

Χώρα Αφίξεις Πολωνία 51.653 Ρουμανία 30.776 Τσεχία 25.249 Μολδαβία 13.714 Λιθουανία 7.766 Ουγγαρία 6.931 Σλοβακία 6.265

Οι χώρες αυτές αποτελούν πλέον έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους πυλώνες του κρητικού τουρισμού.

Σκανδιναβία: Σταθερή αλλά μικρότερη παρουσία

Οι σκανδιναβικές αγορές κατέγραψαν:

Δανία: 11.865

Σουηδία: 6.136

Νορβηγία: 4.200

Φινλανδία: 3.436

Παρότι οι απόλυτοι αριθμοί είναι μικρότεροι σε σχέση με το παρελθόν, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό τμήμα του τουριστικού μίγματος της Κρήτης.

Τα στοιχεία της ΥΠΑ επιβεβαιώνουν ότι η Κρήτη εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες από ένα ιδιαίτερα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αγορών.

Η γερμανική αγορά παραμένει η αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία διατηρούν ισχυρή δυναμική. Ταυτόχρονα, η συνεχής άνοδος της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Τσεχίας και των υπόλοιπων αγορών της Ανατολικής Ευρώπης δημιουργεί ένα πιο ισορροπημένο και ανθεκτικό μοντέλο εισερχόμενου τουρισμού για την Κρήτη.

Η αύξηση τόσο των διεθνών όσο και των εσωτερικών αφίξεων κατά τον Ιούλιο ενισχύει τις προσδοκίες ότι και το 2026 θα αποτελέσει μία ακόμη ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για τον τουρισμό του νησιού.