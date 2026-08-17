Ηράκλειο: Πήγε να ανέβει σε λεωφορείο, έπεσε και σκοτώθηκε

Ηλικιωμένη στο Ηράκλειο σκοτώθηκε όταν έπεσε από υπεραστικό λεωφορείο κατά την επιβίβασή της στο όχημα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες, Κυριακή 16 Αυγούστου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην περιοχή του Ανισαρά στον δήμο Χερσονήσου.

Η 81χρονη που βρισκόταν στην στάση του ΚΤΕΛ, στην τουριστική περιοχή του δήμου, έχασε την ισορροπία της την ώρα που επιβιβαζόταν στο λεωφορείο με αποτέλεσμα πέφτοντας στο οδόστρωμα, να χτυπήσει στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη βοηθήσουν, η 81χρονη έχασε τη ζωή της.

Τις συνθήκες του θανάτου της γυναίκας διερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Χερσονήσου.