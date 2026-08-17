CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Πήγε να ανέβει σε λεωφορείο, έπεσε και σκοτώθηκε

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/08/2026
Less than a minute
ekav
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ηλικιωμένη στο Ηράκλειο σκοτώθηκε όταν έπεσε από υπεραστικό λεωφορείο κατά την επιβίβασή της στο όχημα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες, Κυριακή 16 Αυγούστου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην περιοχή του Ανισαρά στον δήμο Χερσονήσου.

ΧΡΥΣΟΣ

Η 81χρονη που βρισκόταν στην στάση του ΚΤΕΛ, στην τουριστική περιοχή του δήμου, έχασε την ισορροπία της την ώρα που επιβιβαζόταν στο λεωφορείο με αποτέλεσμα πέφτοντας στο οδόστρωμα, να χτυπήσει στο κεφάλι.

SUNSTOP

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη βοηθήσουν, η 81χρονη έχασε τη ζωή της.

MARIS

Τις συνθήκες του θανάτου της γυναίκας διερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Χερσονήσου.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
ΕΡΤ
Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/08/2026
Less than a minute
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Νέο επεισόδιο ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη στα Βορίζια

17 Αυγούστου 2026
spyridaki

Το Λασίθι δεν μπορεί να επωμιστεί άλλο το περιβαλλοντικό και χωρικό κόστος μιας άναρχης επέλασης των ΑΠΕ

17 Αυγούστου 2026
agn marina2026

Εγκαινιάζεται την Τρίτη 18 Αυγούστου το έργο αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου

17 Αυγούστου 2026
16082026

Φωτιά στην Κριτσά: Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο τα ξημερώματα

17 Αυγούστου 2026
agn sports app

Από 17 Αυγούστου η νέα ψηφιακή πλατφόρμα κρατήσεων αθλητικών χώρων του Δήμου Αγίου Νικολάου

16 Αυγούστου 2026
aposelemis

Ε.Ε.Ν. Αποσελέμη: Ξεκινά η σταδιακή αποκατάσταση – Τις επόμενες ώρες η τροφοδοσία των ΔΕΥΑ

15 Αυγούστου 2026
15082026

Γ. Πλακιωτάκης: Στόχος η δημιουργία μόνιμου Τομέα ΕΚΑΒ στον Μακρύ Γιαλό

15 Αυγούστου 2026
agn ammos beach

Αγιος Νικόλαος: Ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. για την πιθανή διαρροή λυμάτων στην παραλία «Άμμος»

13 Αυγούστου 2026
13082026

Αγιος Νικόλαος: Συνάντηση του Νίκου Κοκκίνη με τον Γιάννη Πλακιωτάκη

13 Αυγούστου 2026

Κρήτη: Νέος εντοπισμός λέμβων με 87 μετανάστες

13 Αυγούστου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button