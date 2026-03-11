CAFE MELI
Ηράκλειο: Μαθητές έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε αυλή σχολείου!

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την κατασκευή και τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε αυλή γυμνασίου στο Ηράκλειο, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών ανηλίκων μαθητών που φέρονται να κατασκεύασαν τον εκρηκτικό μηχανισμό ο οποίος ενεργοποιήθηκε σε αυλή γυμνασίου στο Ηράκλειο ενώ παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μαθητές γυμνασίου οι οποίοι φέρεται να είδαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης οδηγίες για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και ακολουθώντας τα βήματα που παρουσιάζονταν, προχώρησαν στην κατασκευή του δικού τους μηχανισμού.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τα τρία παιδιά στον χώρο του σχολείου. Ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε και εξερράγη, χωρίς ωστόσο να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια, ένα μπουκάλι οινόπνευμα και φωτοβολίδα, στοιχεία που τον καθιστούσαν ιδιαίτερα επικίνδυνο.

