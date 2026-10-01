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Ηράκλειο: Άνδρας μοιράζει φέιγ βολάν με τα στοιχεία και τη φωτογραφία γυναίκας, γράφοντας ότι «εκδίδεται»!

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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01102026
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Μία απίστευτη περιπέτεια βιώνει από την Τρίτη (29/9) μία γυναίκα που είδε όλα της τα προσωπικά στοιχεία να βρίσκονται στα παρμπρίζ αυτοκινήτων σε κεντρική οδό του Ηρακλείου Κρήτης, στην περιοχή της Θερίσσου.

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Στην φωτογραφία απεικονίζεται ένας άνδρας να αφήνει στα παρμπρίζ φακέλους με φέιγ βολάν στα οποία αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο της γυναίκας, η διεύθυνσή της, φωτογραφία της και απρεπείς χαρακτηρισμούς. Σύμφωνα με το MEGA, αναγραφόταν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα εκδίδεται.

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Η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και έδωσε κατάθεση για το περιστατικό. Από τις αστυνομικές αρχές εκτιμάται ότι η ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το συμβάν έγινε σε μία μεγάλη ακτίνα της συνοικίας και έτσι κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτισμάτων κατέγραψαν όλες τις ενέργειες.

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Τα στελέχη της ΕΛΑΣ έχουν κυκλώσει δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να μοίραζαν φυλλάδια στη συνοικία. Οι υποψίες της Αστυνομίας επικεντρώνονται και σε άλλη γυναίκα, που ενδέχεται να κρύβεται πίσω από την ιστορία.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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