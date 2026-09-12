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Ηράκλειο: Ο αγιασμός των Ωνάσειων Σχολείων

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2026
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12092026
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Στο σχολικό συγκρότημα του 9ου Γυμνασίου και του 10ου ΓΕΛ Ηρακλείου, τα οποία από φέτος λειτουργούν ως «Ωνάσεια Σχολεία», βρέθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

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Στο συγκρότημα, το οποίο αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό της επίσκεψής της στο Ηράκλειο, παρέστη επίσης η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, συνοδευόμενη από εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας τοπικούς φορείς καθώς και του Προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνη Παπαδημητρίου.

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Με αφορμή τον πρώτο αγιασμό στα σχολεία του νησιού, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης απηύθυνε μήνυμα προς τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, σημειώνοντας πως «η σημερινή μέρα συμβολίζει ένα νέο ξεκίνημα για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των βαθμίδων, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

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Στην πορεία της σχολικής χρονιάς, η εκπαιδευτική κοινότητα θα επιδιώξει τη γνώση, τη μάθηση, τη διαπαιδαγώγηση, τη δημιουργία και την καινοτομία. Με σταθερή προσήλωση στους στόχους τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και τη στήριξη των γονέων, θα ανακαλύψουν τον κόσμο και θα εξελιχθούν.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, ενισχύουμε διαχρονικά την εκπαιδευτική διαδικασία και διασφαλίζουμε την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους».

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2026
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