Ηράκλειο: Ξεκινούν τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη προσκαλεί για άλλη μια χρονιά τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να γνωρίσουν μικροί και μεγάλοι μαθητές το μαγικό κόσμο των βιβλίων και να εξερευνήσουν τη Βιβλιοθήκη μέσα από τα νέα της εκπαιδευτικά προγράμματα 2025-2026.

Πιο συγκεκριμένα, οι «Βιβλιοπεριπέτειες στη Βικελαία-Έλα στο ταξίδι μας!» απευθύνονται σε μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού, «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας (1835-1908)» απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και το πρόγραμμα «Γίνε κι εσύ συντηρητής των δικών σου θησαυρών σε χαρτί» απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Αναλυτικά τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα:

«ΒιβλιοΠεριπέτειες στη Βικελαία – Έλα στο ταξίδι μας!»

Στη Βιβλιοθήκη, κάθε βιβλίο έχει τη δική του φωνή και κάθε ιστορία το δικό της χρώμα. Ελάτε να ανακαλύψουμε τι κρύβεται σε κάθε γωνιά της. να δούμε πώς όλα τα βιβλία, όσο κι αν διαφέρουν μεταξύ τους, συνυπάρχουν και δημιουργούν ένα μαγικό κόσμο.

Ο Ελμερ ο Ελέφαντας, ο Ζαχαρίας ο Λύκος, το Φίδι που τρύπωσε στο σχολείο και πολλοί ακόμη ήρωες περιμένουν να τους ακούσουμε, να γελάσουμε και να ζωντανέψουμε μαζί την περιπέτειά τους!

Μια διαδραστική αφήγηση γεμάτη φαντασία, ήχους, χρώματα και παιχνίδι, όπου τα παιδιά δεν ακούν απλώς… μα γίνονται κομμάτι της ιστορίας!

Κάθε Τρίτη στις 9:30 π.μ. (κατόπιν δήλωσης συμμετοχής)

Σχεδιασμός-υλοποίηση: Ειρήνη Αντωνογιαννάκη

Ηλικίες: Νηπιαγωγείο, Α΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού

Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα

«Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας (1835-1908)»

Διακόσια και πλέον ψηφιακά αντίγραφα υψηλής ποιότητας από βιβλία, χάρτες και εικαστικές αποτυπώσεις, ξεναγούν τους μαθητές στην εβδομηντάχρονη ζωή του Δημήτριου Βικέλα από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ού αι. Φωτίζοντας σταθμούς της δράσης και του έργου του, η έκθεση στήνει το σκηνικό των πραγματικών και νοητών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Με έμφαση στις εκδόσεις του Λουκή Λάρα, που αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα αγαπητό ανάγνωσμα και έλαβε ξεχωριστή εικαστική αξία μέσα από την εικονογράφηση του Θεόδωρου Ράλλη (1852-1909), τα εκθέματα παρουσιάζουν την ποικιλία των ενδιαφερόντων του συγγραφέα, όπως αποτυπώθηκαν στα λογοτεχνικά κείμενα, τις διαλέξεις, την αρθρογραφία, στον Τύπο και τις οδοιπορικές αναμνήσεις του. Ο χρονολογικός πίνακας ο οποίος συνοδεύει την περιήγηση στα εκθέματα, δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να κινηθεί παράλληλα στην εργοβιογραφία του Δ. Βικέλα και τα ιστορικά γεγονότα που συμβαίνουν στην εποχή του.

Κάθε Τετάρτη στις 9:30 π.μ. (κατόπιν δήλωσης συμμετοχής)

Σχεδιασμός-υλοποίηση: Μαρία Παπαδάκη

Ηλικίες: Α΄ Γυμνασίου έως Γ΄ Λυκείου

Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα

«Γίνε κι εσύ συντηρητής των δικών σου θησαυρών σε χαρτί»

Ξεφυλλίζοντας ένα βιβλίο, πέρα από την ιστορία που έχει να μας διηγηθεί μέσα από τις σελίδες του, η μυρωδιά του, τα υλικά από τα οποία φτιάχτηκε και η υφή τους, αποκαλύπτουν σε εμάς άλλα τόσα μυστικά και σημάδια από το ταξίδι του μέσα στον χρόνο.

Πού και πότε φτιάχτηκε; Πώς το χαρτί έγινε βιβλίο; Ποιος ποιητής ή λογοτέχνης το διάβασε και έπειτα το δώρισε στη βιβλιοθήκη, για να περάσει τελικά και στα δικά μας χέρια;

Βιβλία και έγγραφα πολύτιμα, χάρτες και φωτογραφίες που άντεξαν μέσα στον χρόνο, αποτελούν τους μικρούς θησαυρούς της βιβλιοθήκης και συμπληρώνουν τον πλούτο της πολιτιστικής και ιστορικής μας κληρονομιάς.

Πολύτιμος και απαραίτητος σε όλο αυτό το ταξίδι είναι ο ρόλος του συντηρητή χαρτιού και βιβλίων, ο οποίος φροντίζει για τις συνθήκες διατήρησης των πολύτιμων αυτών αντικειμένων και θεραπεύει ή αποτρέπει τη φθορά των υλικών τους.

Ελάτε να γνωρίσουμε το χαρτί, το βιβλίο και την τέχνη της βιβλιοδεσίας, να εξερευνήσουμε μαζί τα μυστικά της επιστήμης της συντήρησης μέσα από τα εργαστήρια που θα πραγματοποιήσουμε και γίνετε κι εσείς συντηρητές των δικών σας πολύτιμων συλλογών!

Επειδή τα βιβλία είναι πολύτιμα, μπορείτε να μας φέρετε το πιο ταλαιπωρημένο και πολυδιαβασμένο βιβλίο της σχολικής σας βιβλιοθήκης, προκειμένου η συντηρήτριά μας να σας δώσει χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες.

Κάθε Πέμπτη στις 9:30 π.μ. (κατόπιν δήλωσης συμμετοχής)

Σχεδιασμός-υλοποίηση: Πέννυ Βουνίσιου

Ηλικίες: Δημοτικό, Γυμνάσιο

Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα και 30 λεπτά

Για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και να κλείσετε θέση, παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://calendar.app.google/kFc26wnuNSL4jvMSA. Στη συνέχεια επιλέξτε την ημερομηνία που σας εξυπηρετεί και συμπληρώστε τα στοιχεία κράτησης στην φόρμα που θα εμφανιστεί. Αφού επιβεβαιώσετε την κράτηση, θα λάβετε email με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ένας υπεύθυνος θα επικοινωνήσει μαζί σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μέσω email στο vikelaialibrary@gmail.com καθώς και μέσω τηλεφώνου στο 2813409710.