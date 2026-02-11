CAFE MELI
Ηράκλειο: Βρέθηκε νεκρός πρώην πρωταθλητής ακοντισμού πατέρας τριών παιδιών

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 11/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης όταν ο 58χρονος Γιώργος Γεωργακάκης, πρώην πρωταθλητής ακοντισμού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε γυμναστήριο.

Όλα συνέβησαν την Τρίτη όταν συγγενείς του 58χρονου τον αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα επί ώρες. Τελικά, οι ίδιοι πήγαν στο γυμναστήριο που διατηρούσε σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου και είδαν πως ο χώρος ήταν κλειδωμένος.

Όταν κατάφεραν να ανοίξουν το γυμναστήριο, είδαν το άψυχο σώμα του και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σορό του άτυχου άνδρα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ στελέχη της αστυνομίας προχώρησαν σε αυτοψία στον χώρο.

Ο 58χρονος Γιώργος δεν αντιμετώπιζε κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας, ενώ κατά την αυτοψία του χώρου οι Αρχές δεν εντόπισαν τίποτε το ύποπτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου.

Ο 58χρονος ήταν πρώην πρωταθλητής ακοντισμού, ενώ διατηρούσε τα τελευταία χρόνια γυμναστήριο στο Ηράκλειο. Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

