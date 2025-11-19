CAFE MELI
Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από βίαιη ομαδική επίθεση για ένα κράνος

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Ηράκλειο, με θύμα έναν 16χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο έγινε στην οδό Παπαπέτρου Γαβαλά, κοντά στο 11ο ΓΕΛ, όταν μια ομάδα ανηλίκων φέρεται να ξυλοκόπησε τον 16χρονο με αφορμή την κλοπή ενός κράνους.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι το κράνος του είχε κλαπεί πριν από περίπου 15 ημέρες. Το πρωί της Δευτέρας ένας φίλος του τού είπε πως είδε το κλεμμένο κράνος στην κατοχή άλλου 16χρονου. Ο παθών πήγε να επιβεβαιώσει την πληροφορία, αλλά τότε δέχτηκε επίθεση από την παρέα του ανήλικου που φερόταν να έχει το κράνος.

Οι δράστες τον χτύπησαν όλοι μαζί, προκαλώντας του τραυματισμούς, ενώ ένας από αυτούς κατέγραψε τον ξυλοδαρμό με το κινητό του. Επιπλέον, προκάλεσαν ζημιές στο μηχανάκι που οδηγούσε ο 16χρονος, το οποίο ανήκει στον πατέρα του.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων κακουργηματική απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (για τρεις από αυτούς), απλή συνέργεια στην ίδια πράξη (για δύο κατηγορούμενους), φθορά ξένης περιουσίας, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εξύβριση, απειλή και κλοπή.

Οι πέντε ανήλικοι αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

