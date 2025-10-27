ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Στην ΜΕΘ 11χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι
Ένα 11χρονο αγόρι από τα Χανιά νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, αφού τραυματίστηκε στο κεφάλι πέφτοντας από ηλεκτρικό πατίνι.
Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Κυριακής 26 Οκτωβρίου. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο για να αντιμετωπιστεί αιμάτωμα στο κεφάλι.
Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε διασωληνωμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram