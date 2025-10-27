Λιγότερο από ένα λεπτό

Ηράκλειο: Στην ΜΕΘ 11χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι

Ένα 11χρονο αγόρι από τα Χανιά νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, αφού τραυματίστηκε στο κεφάλι πέφτοντας από ηλεκτρικό πατίνι.

Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Κυριακής 26 Οκτωβρίου. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο για να αντιμετωπιστεί αιμάτωμα στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε διασωληνωμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.