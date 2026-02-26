Ηράκλειο: Σε τροχιά υλοποίησης το έργο προστασίας και ανάδειξης της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων

Ως ένα εμβληματικό έργο, το οποίο δεν αφορά μόνο στην αποκατάσταση και την ανάδειξη ενός μοναδικού οχυρωματικού συνόλου, αλλά και στη βαθύτερη επανασύνδεσή του με την κοινωνία, χαρακτήρισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την της Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου» κατά την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της που έχει αναλάβει τη χάραξη στρατηγικής για την υλοποίηση της.

«Η προστασία ενός μνημείου αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν συνοδεύεται από γνώση, εξοικείωση και ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Στόχος μας είναι η ενετική οχύρωση να αποτελεί έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, περιπάτου, εκπαίδευσης και δημιουργίας» επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης εκτείνεται από 23.10.2025 έως 23.10.2035, με συνολικό προϋπολογισμό 22.570.971,15 ευρώ, εκ των οποίων 10.768.956,02 ευρώ προέρχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και 11.802.015,13 ευρώ από τον Δήμο Ηρακλείου.

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκε αναλυτικά η πορεία των μελετών, των υπηρεσιών και των έργων που περιλαμβάνονται στην Προγραμματική Σύμβαση, ενώ έγινε συνολική αποτίμηση της προόδου, κάθε επιμέρους δράσης.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή προχώρησε σε στοχευμένες αναθεωρήσεις του χρονοδιαγράμματος, δίνοντας έμφαση στην επιτάχυνση της ωρίμανσης κρίσιμων παρεμβάσεων, ιδίως σε τμήματα της τάφρου, προκειμένου να καταστούν λειτουργικά το συντομότερο δυνατό, με διασφαλισμένους όρους ασφάλειας, υψηλής ποιότητας και απόλυτου σεβασμού στον μνημειακό χαρακτήρα της ενετικής οχύρωσης.

Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της συστηματικής συνεργασίας και του συνεχούς συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων φορέων, ώστε η υλοποίηση του δεκαετούς προγράμματος να εξελίσσεται οργανωμένα και αποδοτικά, αποφέροντας, σταδιακά, ουσιαστικά οφέλη για την πόλη.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε: «Η σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής σηματοδοτεί την ουσιαστική έναρξη της υλοποίησης ενός οραματικού σχεδιασμού για την πόλη του Ηρακλείου. Η Ενετική Οχύρωση και τα Νεώρια αποτελούν εμβληματικά τοπόσημα και αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας. Μέσα από τη στενή και γόνιμη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο Ηρακλείου και τον ΟΔΑΠ, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να προστατεύσουμε και να παραδώσουμε τα μνημεία στους πολίτες και τους επισκέπτες, πλήρως αποκατεστημένα, προσβάσιμα και λειτουργικά. Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, ο οποίος αποτελεί μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης για ολόκληρο το νησί».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός σημείωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω την Υπουργό Πολιτισμού για τη σταθερή υποστήριξη και την εμπιστοσύνη της, καθώς και τον Περιφερειάρχη Κρήτης για τη διαρκή και ουσιαστική συνεργασία μας. Για τον Δήμο Ηρακλείου, η Προγραμματική αυτή αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Εξετάσαμε το σύνολο των προβλεπόμενων μελετών, υπηρεσιών και έργων και προχωρήσαμε σε προσαρμογές του χρονοδιαγράμματος. Επιδίωξή μας είναι η ταχύτερη δυνατή απόδοσή τους σε χρήση, με όρους ασφάλειας, ποιότητας και σεβασμού στον μνημειακό χαρακτήρα. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με σαφή κατανομή ρόλων, μας επιτρέπει να προχωρούμε με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. Το αποτέλεσμα αυτής της κοινής προσπάθειας θα είναι ουσιαστικό και διαρκές, όχι μόνο για το Ηράκλειο, αλλά και για την ευρύτερη πολιτιστική φυσιογνωμία της Κρήτης».