Ηράκλειο: Σε εισρόφηση λυμάτων και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 57χρονου

Για «εισρόφηση λυμάτων και εν τέλει πνιγμό» γίνεται λόγος στο πιστοποιητικό θανάτου για την τραγωδία στις Δαφνές με θύμα έναν εργάτη, πατέρα τριών παιδιών. Ο 57χρονος άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, βρήκε φρικτό θάνατο μετά από πτώση στη δεξαμενή λυμάτων.

Η οικογένεια του Λιγκόρ είναι σε κατάσταση σοκ, ενώ απαρηγόρητοι είναι συγγενείς και φίλοι. Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί στην Αυλώνα της Αλβανίας όπου και θα μεταφερθεί η σορός του για την ταφή. Ο 57χρονος φέρεται να είχε πιάσει δουλειά στην συγκεκριμένη εταιρεία κάποιους μήνες πριν, καθώς, σύμφωνα με το περιβάλλον του, νωρίτερα ήταν στο ταμείο ανεργίας. Η μεγάλη του κόρη είναι φοιτήτρια στο Οικονομικό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – ΕΛΜΕΠΑ, ενώ τα δύο μικρότερα παιδιά, 16 και 13 ετών πηγαίνουν σχολείο. Όσον αφορά στη μητέρα, δουλεύει ως οικιακή βοηθός.

Στο ιατροδικαστικό έγγραφο αναφέρεται για την αιτία θανάτου ότι η αρχική πτώση στη δεξαμενή λυμάτων είχε ως αποτέλεσμα την εισρόφηση λυμάτων που εν τέλει οδήγησε σε πνιγμό. «Είναι ένας φρικτός και άδικος θάνατος ενός ανθρώπου του μόχθου που αφήνει πίσω μία βιοπαλαιστή γυναίκα και τρία παιδιά. Η οικογένεια θρηνεί, πενθεί, όμως ζητά δικαίωση» δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας.

Για το τραγικό περιστατικό, η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις. Πρόκειται για τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, τον υπεύθυνο του τμήματος βλαβών της εταιρείας και την υπεύθυνη του τμήματος λειτουργίας της ΔΕΥΑΗ. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η εισαγγελέας υπηρεσίας Ηρακλείου διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της δικογραφίας.