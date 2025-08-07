CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σε εισρόφηση λυμάτων και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 57χρονου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 07/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 07/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Για «εισρόφηση λυμάτων και εν τέλει πνιγμό» γίνεται λόγος στο πιστοποιητικό θανάτου για την τραγωδία στις Δαφνές με θύμα έναν εργάτη, πατέρα τριών παιδιών. Ο 57χρονος άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, βρήκε φρικτό θάνατο μετά από πτώση στη δεξαμενή λυμάτων.

Η οικογένεια του Λιγκόρ είναι σε κατάσταση σοκ, ενώ απαρηγόρητοι είναι συγγενείς και φίλοι. Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί στην Αυλώνα της Αλβανίας όπου και θα μεταφερθεί η σορός του για την ταφή. Ο 57χρονος φέρεται να είχε πιάσει δουλειά στην συγκεκριμένη εταιρεία κάποιους μήνες πριν, καθώς, σύμφωνα με το περιβάλλον του, νωρίτερα ήταν στο ταμείο ανεργίας. Η μεγάλη του κόρη είναι φοιτήτρια στο Οικονομικό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – ΕΛΜΕΠΑ, ενώ τα δύο μικρότερα παιδιά, 16 και 13 ετών πηγαίνουν σχολείο. Όσον αφορά στη μητέρα, δουλεύει ως οικιακή βοηθός.

ΧΡΥΣΟΣ

Στο ιατροδικαστικό έγγραφο αναφέρεται για την αιτία θανάτου ότι η αρχική πτώση στη δεξαμενή λυμάτων είχε ως αποτέλεσμα την εισρόφηση λυμάτων που εν τέλει οδήγησε σε πνιγμό. «Είναι ένας φρικτός και άδικος θάνατος ενός ανθρώπου του μόχθου που αφήνει πίσω μία βιοπαλαιστή γυναίκα και τρία παιδιά. Η οικογένεια θρηνεί, πενθεί, όμως ζητά δικαίωση» δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας.

Για το τραγικό περιστατικό, η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις. Πρόκειται για τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, τον υπεύθυνο του τμήματος βλαβών της εταιρείας και την υπεύθυνη του τμήματος λειτουργίας της ΔΕΥΑΗ. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η εισαγγελέας υπηρεσίας Ηρακλείου διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της δικογραφίας.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Με πληροφορίες από Cretalive
Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 07/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 07/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

proslipsi

Έρχονται 745 νέες προσλήψεις σε ΟΤΑ με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών – 28 στον Αγιο Νικόλαο

07/08/2025
arkaloxori seismos

Αρκαλοχώρι: Ακόμη περιμένουν την αποζημίωση για τις πρώτες βιοτικές ανάγκες

07/08/2025

Χανιά: Δόθηκε σε κυκλοφορία δρόμος χωρίς πινακίδες – «Το gps τους βγάζει σε βουνό»!

07/08/2025

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 6/8/2025 | +Video

07/08/2025

Δωρεά του Δήμου Αγίου Νικολάου στο σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης Νεάπολης

07/08/2025

Σύλλογος Εστίασης Αγίου Νικολάου: «Σιωπή από τη Δημοτική Αρχή – Νέο πείραμα στις πλάτες μας»

07/08/2025

Έντονη αντίδραση του Δήμου Ηρακλείου για τη νέα μείωση παροχής νερού από το φράγμα Αποσελέμη | +Video

06/08/2025
tourismos

Συγκρατημένες οι πληρότητες στα ξενοδοχεία λόγω ακρίβειας

06/08/2025

Χανιά: Ερευνα του Δήμου για τον τουρισμό και τον βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών

06/08/2025

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης είναι ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης

06/08/2025
Back to top button