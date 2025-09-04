CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σε χρήση το σύνολο του ισόπεδου μέρους των Ενετικών Τειχών

Στο ισόπεδο τμήμα των Ενετικών Τειχών από τον Προμαχώνα Μαρτινένγκο έως τον Προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, πραγματοποίησαν αυτοψία ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, νωρίς το πρωί της Πέμπτης 4/9.

Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο τμήμα των Ενετικών Τειχών που παραδίδεται σε χρήση – το πρώτο τμήμα από την Πύλη Βιτούρι μέχρι τον Προμαχώνα Μαρτινένγκο είχε παραδοθεί το καλοκαίρι του 2024 – επεκτείνοντας αυτή τη διαδρομή αναψυχής και περιπάτου. Σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνεται και μια πιλοτική διαδρομή με υποδομή όδευσης τυφλών από το αναψυκτήριο της Πύλης Παντοκράτορα μέχρι τον Προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, η οποία, μαζί και με άλλες αναγκαίες εργασίες, προστέθηκε τον Μάρτιο του 2025 στο έργο με συμπληρωματική σύμβαση.

Αλέξης Καλοκαιρινός και Γιώργος Σισαμάκης είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με πολίτες που απολάμβαναν την βόλτα τους επάνω στα Τείχη και να δουν επί τόπου διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες. Παράλληλα, έστειλαν το μήνυμα ότι με την επικείμενη παραχώρηση των Ενετικών Τειχών από το Υπουργείο Πολιτισμού στον Δήμο Ηρακλείου, το σύνολο αυτού του προμαχωνικού συστήματος, με το ισόπεδο μέρος, τη τάφρο, τις στρατιωτικές στοές τις αστικές πύλες, τις χαμηλές πλατείες, θα αποδώσει πολλαπλάσιο όφελος στους ανθρώπους της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο τμήμα των Τειχών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31/8 ανοικτή ξενάγηση από την αρχαιολόγο του Δήμου Ηρακλείου Κάλλια Νικολιδάκη στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών. Μια ξενάγηση με θέμα «Από τον Μαρτινένγκο στον Άγιο Ανδρέα, ακολουθώντας τη δύση του ηλίου – Μια διαδρομή αφιερωμένη στη Λιάνα Σταρίδα», την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Το έργο, το οποίο ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και συνεχίστηκε από την παρούσα, περιλαμβάνει την κατασκευή ειδικού σταθεροποιητικού δαπέδου, συντηρήσεις πρασίνου και νέες φυτεύσεις, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, φωτιστικών τύπου LED, συστήματος επιτήρησης, πυροσβεστικών κρουνών, κατασκευή ξύλινης γέφυρας στον Προμαχώνα Βηθλεέμ, αναψυκτηρίων, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, πινακίδων σήμανσης, κ.α.

