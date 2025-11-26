Ηράκλειο: Πρόταση για ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χλμ. εντός της πόλης
Την καθιέρωση ανώτατου ορίου ταχύτητας 30 χιλιομέτρων/ώρα εντός της πόλης του Ηρακλείου προτείνει η Δημοτική Αρχή, με το 5ο πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας να τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για δέκα ημέρες, από 26 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2025, μετά από σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
Η εφαρμογή του νέου άρθρου 24 του ΚΟΚ εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις, όπως μονόδρομοι με δύο ή περισσότερες λωρίδες, οδοί διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά ρεύμα ή δρόμοι με διαχωριστική νησίδα. Σε αυτούς, το όριο ταχύτητας παραμένει στα 50 χλμ/ώρα, εκτός εάν υπάρχει ειδική σήμανση. Για τα φορτηγά που μεταφέρουν πρόσωπα, το όριο καθορίζεται στα 30 χλμ/ώρα εντός κατοικημένων περιοχών και στα 50 χλμ/ώρα εκτός.
Στο ίδιο πρακτικό περιλαμβάνονται ακόμη: η έγκριση των νέων δρομολογίων του αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, η μεταφορά της πιάτσας ταξί από την οδό Νικ. Κρασαδάκη στην οδό Αθαν. Μούση στον Άγιο Ιωάννη, η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε ορισμένες οδούς της πόλης, καθώς και η επικαιροποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά στις Μεσαμπελιές.
Οι πολίτες που επιθυμούν να καταθέσουν ενστάσεις ή παρατηρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την Πελαγία Χαιρέτη στο email hereti-p@heraklion.gr ή στο τηλέφωνο 2813409886.
Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 6 Δεκεμβρίου 2025.
