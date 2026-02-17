Ηράκλειο: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαπατούσε ηλικιωμένους

Μεθοδικά οργανωμένες μετακινήσεις από την Αττική ή άλλες περιοχές της χώρας προς την Κρήτη, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση ηλικιωμένων πολιτών, βλέπουν στελέχη της ΕΛΑΣ, πίσω από την τελευταία υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων που εξιχνιάστηκε από την τοπική αστυνομία.

Από τις Αρχές εκφράζεται η βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη δράση «ευκαιρίας», αλλά για καταδρομική κάθοδο, με σχέδιο, ρόλους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. «Έρχονται με το πλοίο, μένουν το πολύ ένα τριήμερο, εξαπατούν όσους περισσότερους ηλικιωμένους μπορούν και αναχωρούν και πάλι με το πλοίο» σχολιάζει αστυνομική πηγή.

Έτσι έδρασαν και οι δύο δράστες που συνελήφθησαν για την εξαπάτηση ηλικιωμένων σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο και εντοπίστηκαν σε περιοχές της Αττικής. Οι συγκεκριμένοι, έφτασαν στο νησί το πρωί της 9ης Φεβρουαρίου 2026 και αποχώρηση το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των χτυπημάτων.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση και σύμφωνα με την έρευνα, τουλάχιστον τρία άτομα συγκρότησαν τη συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα. Δύο εξ αυτών, ηλικίας 32 και 28 ετών, ταξίδεψαν από την Αττική στο Ηράκλειο, ενώ τρίτος συνεργός, αγνώστων στοιχείων, είχε αναλάβει τον ρόλο του τηλεφωνικού «συνομιλητή». Η παρουσία τους στο νησί είχε σαφή επιχειρησιακό χαρακτήρα: σύντομη παραμονή, στοχευμένες απάτες και άμεση επιστροφή στην έδρα τους.

Η αγορά του δικύκλου

Καθοριστικό στοιχείο που ενισχύει την εικόνα της προετοιμασίας είναι το γεγονός ότι ο 32χρονος, ο οποίος είχε ρόλο «εισπράκτορα», προχώρησε στις 10 Φεβρουαρίου στην αγορά δικύκλου μοτοποδηλάτου Piaggio Beverly, ώστε να διευκολύνονται οι μετακινήσεις τους στις γειτονιές του Ηρακλείου χωρίς να κινούν υποψίες. Το όχημα χρησιμοποιήθηκε στις επισκέψεις στις οικίες των θυμάτων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της μηχανής, ο οποίος επιβεβαίωσε τη μεταβίβαση και την παρουσία του 32χρονου στην πόλη το επίμαχο διάστημα, παρέχοντας επιπλέον στοιχεία που αξιοποιήθηκαν στην προανάκριση. Παράλληλα, εντοπίστηκε συνεργείο όπου είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες στο δίκυκλο.

Η μεθοδολογία της ομάδας ήταν συγκεκριμένη. Ο άγνωστος συνεργός τηλεφωνούσε σε κατοίκους Ηρακλείου, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος και επικείμενο κίνδυνο ατυχήματος, έπειθε – κυρίως ηλικιωμένους – να τοποθετήσουν χρήματα και κοσμήματα σε εξωτερικό, μη επιτηρούμενο σημείο της οικίας τους. Στη συνέχεια, ο 32χρονος με τον 28χρονο οδηγό μετέβαιναν άμεσα στο σημείο και παραλάμβαναν τα τιμαλφή.

Μέσα σε τρεις τετελεσμένες απάτες, το διάστημα 9 έως 12 Φεβρουαρίου 2026, η ομάδα αποκόμισε 2.700 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 40.000 ευρώ. Την ίδια περίοδο καταγγέλθηκαν και πέντε απόπειρες με την ίδια μέθοδο, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν καθώς οι πολίτες αντιλήφθηκαν την απάτη.

Χαρακτηριστικές είναι δύο περιπτώσεις 80χρονων θυμάτων που σημειώθηκαν το μεσημέρι της 12ης Φεβρουαρίου. Στην πρώτη, ηλικιωμένη γυναίκα άφησε έξω από το σπίτι της κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 20.000 ευρώ. Στη δεύτερη, συνομήλικος άνδρας παρέδωσε κοσμήματα αντίστοιχης αξίας και 700 ευρώ σε μετρητά. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δράστες εμφανίστηκαν με το δίκυκλο, παρέλαβαν τα τιμαλφή και εξαφανίστηκαν. Το ίδιο βράδυ, ο 32χρονος αναχώρησε ακτοπλοϊκώς για τον Πειραιά. Την επόμενη ημέρα εντοπίστηκε στην οικία του στην Αττική, όπου σε έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.350 ευρώ, ποσό που αποδίδεται στην εγκληματική του δραστηριότητα, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι η υπόθεση αναδεικνύει δύο κρίσιμες παραμέτρους: αφενός ότι, παρά τη διαρκή ενημέρωση, ορισμένοι πολίτες εξακολουθούν να μην επιδεικνύουν την απαιτούμενη επιφυλακτικότητα, αφετέρου ότι οι δράστες εμφανίζονται ιδιαίτερα «διαβασμένοι», οργανωμένοι και προετοιμασμένοι, πραγματοποιώντας στοχευμένες μετακινήσεις από άλλες περιοχές της χώρας για να πλήξουν ευάλωτους ηλικιωμένους στην Κρήτη.