Ηράκλειο: Πέντε αιτήματα των γονέων για την ασφάλεια στα σχολεία – Ζητούν άμεσες παρεμβάσεις

Την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών λειτουργίας των σχολείων του Ηρακλείου αναδεικνύει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.

Με πέντε συγκεκριμένα αιτήματα προς τη δημοτική αρχή, οι εκπρόσωποι των γονέων ζητούν να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αφορούν τις σχολικές εγκαταστάσεις, τις υποδομές και τον διαθέσιμο εξοπλισμό.

Η παρέμβαση ακολουθεί τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πινακοθήκη της Τυλίσου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και πρόσφατα περιστατικά που προκάλεσαν ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Έλεγχοι για την ασφάλεια των μαθητών

Η Ένωση ζητά ολοκληρωμένους ελέγχους στις σχολικές εγκαταστάσεις, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και την άμεση αντιμετώπισή τους.

Η ανάγκη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά από περιστατικό ηλεκτροπληξίας μαθητή και συμβάν που αφορούσε σχολικό λεωφορείο.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι απαιτείται οργανωμένος προληπτικός έλεγχος και όχι παρεμβάσεις μόνο μετά την εμφάνιση προβλημάτων.

Επισκευές σε κτίρια και αύλειους χώρους

Δεύτερο βασικό αίτημα αποτελούν οι εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια.

Στις παρεμβάσεις που ζητούνται περιλαμβάνονται και οι αύλειοι χώροι, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ατυχημάτων και να βελτιωθούν οι καθημερινές συνθήκες των μαθητών.

Καταγραφή των ελλείψεων σε εξοπλισμό

Η Ένωση ζητά πλήρη καταγραφή των αναγκών σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό και αναλώσιμα.

Στον σχετικό κατάλογο περιλαμβάνονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προτζέκτορες, επιστημονικά όργανα, παιχνίδια και άλλα υλικά απαραίτητα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ασφαλής πρόσβαση στα σχολεία

Ξεχωριστό αίτημα αφορά τον έλεγχο των διαδρομών πρόσβασης στα σχολεία και την εφαρμογή μέτρων όπου διαπιστώνονται προβλήματα.

Η ασφαλής προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών συνδέεται με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τη διαμόρφωση του χώρου γύρω από τα σχολεία.

Νέα σχολεία αντί προσωρινών λύσεων

Το πέμπτο αίτημα επικεντρώνεται στην ανάγκη παρουσίασης συγκεκριμένου σχεδιασμού για την κατασκευή νέων σχολείων.

Η Ένωση ζητά να περιοριστεί η πρακτική διαχωρισμού αιθουσών για τη στέγαση περισσότερων τμημάτων, καθώς και η χρήση προκατασκευασμένων αιθουσών στους αύλειους χώρους.

Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με μοναδικό αντικείμενο τη σχολική στέγη.

Οι γονείς ζητούν συγκεκριμένες αποφάσεις και χρονοδιαγράμματα, ώστε να υπάρξει οργανωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων.