Ηράκλειο: Ολοκληρώθηκε η ημερίδα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων

16/11/2025
Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου «IBIS STYLES HERAKLION CENTRAL» η επιστημονική ημερίδα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου με θέμα «Οι νομικές προεκτάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ομιλητές ήταν η κα. Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κ. Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Δικηγόρος Αθηνών και η κα. Ευγενία Σμυρνάκη, Δικηγόρος Ηρακλείου.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου Παναγιώτης Πρινιωτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Σκουλάς εκ μέρους του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Νίκος Λογοθέτης.

Παρευρέθηκαν επίσης ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Κύριλλος εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου καθώς και οι Βουλευτές Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης και Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης.

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στο πλήθος πολιτών και επιστημόνων που παρακολούθησε την εκδήλωση, στην Περιφέρεια Κρήτης για την υποστήριξη, καθώς και στον Δικηγόρο Νίκο Σωμαράκη για την βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση.

