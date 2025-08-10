Ηράκλειο: Οκτώ τραυματίες σε σύγκρουση μίνι βαν στον ΒΟΑΚ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, γύρω στις 15:30, σε μία από τις πλέον επικίνδυνες στροφές του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μίνι βαν που μετέφερε Πολωνούς τουρίστες από το Καλάμι προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αντίστοιχο όχημα που μετέφερε Σλοβένους τουρίστες προς το Ρέθυμνο. Η οδηγός του δεύτερου οχήματος προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση στρέφοντας το τιμόνι προς το πρανές, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δύο οχήματα της ΕΜΑΚ και περιπολικά της Τροχαίας Εθνικών Οδών. Από τους συνολικά 17 επιβαίνοντες, οκτώ τραυματίστηκαν. Επτά φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο οδηγός του πρώτου οχήματος υπέστη κατάγματα και χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από τους πυροσβέστες, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.