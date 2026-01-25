CAFE MELI
Ηράκλειο, Νέο Κοιμητήριο: Παραδόθηκε σε χρήση ο χώρος τέλεσης πολιτικών κηδειών

25/01/2026
Με την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εργασιών από τον Δήμο Ηρακλείου, παραδόθηκε σε χρήση ο χώρος τέλεσης πολιτικών κηδειών και οι ψυκτικοί θάλαμοι στο νέο Κοιμητήριο, για πρώτη φορά από τη λειτουργία του, καθώς και ο χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων που ανακαινίστηκε και θα λειτουργεί με την φροντίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ.

Στον χώρο του νέου Κοιμητηρίου βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου 24/1 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τους Αντιδημάρχους, Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσο Τσατσάκη και Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη, τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, την Αντιπρόεδρο Μάρα Παναγιωτάκη, τον υπεύθυνο των καταστημάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ Μιχάλη Ριζικιανάκη και την Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων Γεωργία Συντυχάκη, βλέποντας από κοντά τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνεχάρη τον Γιώργο Αγριμανάκη για τον συντονισμό των εργασιών εξωραϊσμού και συντήρησης, καθώς και τα στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ για το αποτέλεσμα της ανακαίνισης του χώρου των κοινωνικών εκδηλώσεων. Επίσης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με εργαζόμενους του Κοιμητηρίου και τους Ιερείς του Ι.Ν. Αναστάσεως του Κυρίου Χαράλαμπο Πιπερίδη και Γεώργιο Αγγελάκη για ζητήματα περαιτέρω βελτίωσης της καθημερινής λειτουργίας του Κοιμητηρίου και να παρακολουθήσει τον Αγιασμό που τελέστηκε στην αίθουσα των πολιτικών κηδειών.

