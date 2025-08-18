CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Νέο Αθλητικό Κέντρο με γήπεδα και βιοκλιματικά κτήρια

18/08/2025
Ένα νέο, υπερσύγχρονο Αθλητικό Κέντρο με γήπεδα και βιοκλιματικά κτήρια έρχεται στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην Αγία Αικατερίνη.

Στη τελευταία συνεδρίαση της η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου ενέκρινε ομόφωνα την  εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την δημοπράτηση της μελέτης της Β’ φάσης του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης, κάνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του έργου που θα δώσει μια άλλη πνοή στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης κατά τις τοποθετήσεις τους επεσήμαναν την σπουδαιότητα του έργου και τα οφέλη για την ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας ότι με την ολοκλήρωσή του, οι κάτοικοι της συνοικίας της Αγίας Αικατερίνης θα έχουν στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο και λειτουργικό αθλητικό κέντρο.

Με την Β’ φάση του έργου, ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες υποδομές οι οποίες θα εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης και ειδικότερα τα δυο βιοκλιματικά κτίρια τα οποία θα περιλαμβάνουν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αποδυτήρια, κυλικείο, βοηθητικούς χώρους, αποθήκες και γραφεία.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η Α’ φάση του έργου, η οποία περιλάμβανε την κατασκευή ενός γηπέδου μπάσκετ με ελαστικό ακρυλικό τάπητα, ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5X5 με συνθετικό χλοοτάπητα, τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης και τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροφωτισμού και δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων.

Πηγή
Με πληροφορίες από Cretaone.gr
