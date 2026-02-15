CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Μεθυσμένος απείλησε θαμώνες καφετέριας με μαχαίρι

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 15/02/2026
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν άνδρας κρατώντας μαχαίρι, φέρεται να κινήθηκε προς θαμώνες καφετέριας που βρίσκεται απέναντι από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στην καφετέρια επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να αντιδρούν άμεσα και να καλούν σε βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες καταγγελίες, ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ανησυχούν οι κάτοικοι

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, παρόμοια περιστατικά φέρονται να έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, γεγονός που εντείνει την ανησυχία.

Όπως επισημαίνουν, η κινητοποίηση των Αρχών ήταν για ακόμη μία φορά άμεση, με την παρουσία της Αστυνομίας να αποτρέπει την κλιμάκωση της έντασης, να συλλαμβάνει τον άνδρα και να συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων.

