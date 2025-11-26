CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Μαθητές δημοτικού θα κάνουν μάθημα σε γκαρσονιέρα λόγω έλλειψης χώρου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Απίστευτο αλλά αληθινό: σε δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου, μαθητές της Β’ τάξης καλούνται από την επόμενη εβδομάδα να παρακολουθούν μαθήματα σε γκαρσονιέρα, εξαιτίας έλλειψης διαθέσιμων αιθουσών στο σχολικό κτίριο.

Σύμφωνα με το patris.gr, η διεύθυνση ενημέρωσε σήμερα τους γονείς ότι τα παιδιά, ηλικίας 7 και 8 ετών, θα μεταφέρονται καθημερινά με τα πόδια από το σχολείο προς την κοντινή γκαρσονιέρα, συνοδευόμενα από τη δασκάλα τους. Στο διάλειμμα θα επιστρέφουν στο σχολείο για να παίξουν με τους υπόλοιπους μαθητές.

ΧΡΥΣΟΣ

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε έντονη οργή και ανησυχία στους γονείς, οι οποίοι θεωρούν αδιανόητο ένα δημόσιο σχολείο να καταφεύγει σε τέτοιες λύσεις το 2025. Εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις τόσο για την ποιότητα της διδασκαλίας όσο και για την ασφάλεια των παιδιών κατά τις συνεχείς μετακινήσεις από και προς το σχολείο.

«Είναι δυνατόν εν έτει 2025 να μην μπορούν να δοθούν λύσεις στα κτιριακά προβλήματα;» διερωτώνται, τονίζοντας ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ήδη υπάρχοντες χώροι — όπως η αίθουσα διδασκόντων — αντί να μετακινούνται τα παιδιά σε διαμέρισμα εκτός σχολείου.

NOVA

Το θέμα έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με τους γονείς να ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διδασκαλίας.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

arkaloxori

Στα funds και τις τράπεζες οι περιουσίες των σεισμόπληκτων – Το ζήτημα στη Βουλή

26/11/2025

25 Νοεμβρίου – Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

26/11/2025

Αποτελέσματα έρευνας για τον Τουρισμό Υπαίθρου στην Κρήτη

26/11/2025

Συνεχίζεται για 4 ακόμα χρόνια η λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Ηρακλείου

25/11/2025

Ίδρυση Ελληνοκινεζικού Ερευνητικού Κέντρου για τον Τουρισμό και την Πολιτιστική Κληρονομιά από το ΕΛΜΕΠΑ

25/11/2025

«Στην Πράξη»: Κινδυνεύουν οι χρηματοδοτήσεις των ΣΒΑΑ

25/11/2025

Γ. Πλακιωτάκης: Άμεση ενίσχυση της Ιεράπετρας για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών

25/11/2025

Διακοπή ρεύματος στις 27/11 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

25/11/2025

Επιμελητήριο Λασιθίου – Επιτυχημένη ημερίδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις πρακτικές εφαρμογές της στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

25/11/2025

Χανιά: Στη ΜΕΘ 48χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Κίσσαμο

25/11/2025
Back to top button