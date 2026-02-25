Ηράκλειο: Γενναιόδωρη δωρεά 32 φαρμακείων στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» θέλησε να εκφράσει μέσω ανάρτησής του ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου Γιώργος Πικράκης προς τον επιχειρηματία Χατζάκη Χάρη και την οικογένειά του, για τη γενναιόδωρη δωρεά τριάντα δύο πλήρως εξοπλισμένων φαρμακείων στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του, η προσφορά αυτή ενισχύει σημαντικά το έργο των αστυνομικών που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, βελτιώνοντας την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και συμβάλλοντας στην ασφάλεια των πολιτών.

Πρωτοβουλίες όπως αυτή αναδεικνύουν το πνεύμα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.