Ηράκλειο: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα για κλοπές και απάτες σε βάρος πολιτών με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη συστηματική διάπραξη κλοπών και απατών σε βάρος πολιτών στο Ηράκλειο με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε .

Ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί άνδρες ηλικίας 18 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απάτη.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης, άγνωστος επικοινωνούσε τηλεφωνικά με ηλικιωμένα κυρίως άτομα παρουσιαζόμενος ως υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και του κινδύνου πυρκαγιάς στις οικίες τους, τα έπειθε να ακολουθήσουν μία συγκεκριμένη διαδικασία δήθεν ελέγχου που περιελάμβανε και τη συγκέντρωση του συνόλου των κοσμημάτων και ενίοτε χρημάτων τα οποία καθ’ υπόδειξη του τα άφηναν ανεπιτήρητα σε εξωτερικό προαύλιο χώρο των οικιών.

Στη συνέχεια ο 18χρονος με τον 22χρονο έχοντας κατά περίπτωση το ρόλο εισπράκτορα με τη χρήση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και χρήματα καθώς ο άγνωστος δράστης συνέχιζε να απασχολεί τηλεφωνικά στο εσωτερικό των οικιών τα ηλικιωμένα άτομα.

Στο πλαίσιο των εμπεριστατωμένων ερευνών, διαπιστώθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα 01 και 02.10.2025 οι παραπάνω δράστες έχοντας συγκροτήσει δομημένη εγκληματική ομάδα και ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο δράσης, διέπραξαν συνολικά τρεις (3) τετελεσμένες κλοπές-απάτες ενώ έχουν καταγγελθεί ακόμα δύο απόπειρες οι οποίες δεν τελεσφόρησαν, αφαιρώντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 20.300 ευρώ και κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας 35.000 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρωινές ώρες χθες (03.10.2025) οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου στον καταυλισμό ΡΟΜΑ σε συνεργασία με αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες στις οικίες των δραστών, ενώ προσήχθησαν δέκα άτομα (ΡΟΜΑ).

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προανάκρισης, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των έντεκα χιλιάδων διακοσίων (11.200) ευρώ και μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων τα οποία αποδόθηκαν στις παθούσες.

Επιπλέον σε περιοχή του Ηρακλείου εντοπίσθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι δύο ημεδαποί κατά τις μετακινήσεις τους, το οποίο κατασχέθηκε.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τυχόν συνεργών τους, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης υπενθυμίζει:

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο) ή με το πρόσχημα πρόκλησης ατυχήματος από συγγενικό σας πρόσωπο, το οποίο είχε ως συνέπεια το θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό ανήλικου συνήθως παιδιού, ή με το πρόσχημα υπαλλήλου τεχνικής υπηρεσίας και επίλυσης τεχνικού προβλήματος στην οικία σας.

Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται.

Εάν οι δράστες έλθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, επιδιώξτε εάν είναι δυνατόν την επικοινωνία με το οικείο σας πρόσωπο με άλλη τηλεφωνική συσκευή για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η «γραμμή» να είναι ακόμη ανοιχτή από τους δράστες, οι οποίοι δεν τερμάτισαν την προηγούμενη κλήση.

Η επικοινωνία να γίνεται άμεσα, με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι ή σας έδωσαν οι δράστες να μιλήσετε.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών ή για επιστροφή φόρου από ασφαλιστικά ταμεία ή για να αποφευχθεί η φυλάκιση οικείου σας προσώπου, λόγω εμπλοκής του σε θανατηφόρο ή σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Επισημαίνεται επίσης ότι στα τροχαία ατυχήματα ακολουθούνται πάντα από τις αστυνομικές Αρχές οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες, υπό την καθοδήγηση των κατά τόπους Εισαγγελικών Αρχών και σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται παρέκκλιση από αυτές, με την καταβολή χρηματικών ποσών.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Να ενημερώνετε τα οικεία σας πρόσωπα (του στενού και ευρύτερου συγγενικού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος) και ιδιαιτέρως τα ηλικιωμένα άτομα σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος και να τους συμβουλεύετε σχετικά, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο θυματοποίησης τους.

Περισσότερες συμβουλές στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

https://www.astynomia.gr/.