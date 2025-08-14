CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Εργασίες καθαρισμού πλατειών, δρόμων και πεζοδρόμων από την Υπηρεσία Καθαριότητας

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις καθαρισμού πλατειών, δρόμων και πεζοδρόμων του Ηρακλείου, τόσο στην πόλη όσο και σε χωριά του Δήμου, με την χρήση πλυστικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί αλλά και οι πεζοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από σημεία όπου εκτελούνται αυτές οι εργασίες, λόγω ολισθηρότητας που μπορεί να παρατηρηθεί περιοδικά στα οδοστρώματα.

