Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και άρδευσης μεγάλης κλίμακας στο επίκεντρο σύσκεψης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 07/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Συνεχίζοντας την προετοιμασία για κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας και άρδευσης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συγκάλεσε συνάντηση εργασίας στη Λότζια, με την συμμετοχή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργου Σισαμάκη, της Γενικής Γραμματέως Μαρίας Σκραφνάκη, του Διευθυντή Έργων της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργου Αγαπάκη, της προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου Χαράς Τριαματάκη και του Ειδικού Συμβούλου Σπύρου Δοκιανάκη.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν τα φράγματα Δαφνών και Ασιτών – Πρινιά στον Ξηροπόταμο, τα φράγματα Λαδούκου (στον Μερτιώτη, παραπάταμο του Γιόφυρου) και Γιόφυρου στον ομώνυμο ποταμό καθώς και η κατασκευή αρδευτικού δικτύου αξιοποίησης του επεξεργασμένου νερού που θα παράγεται από την μονάδα Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ, η οποία ήδη κατασκευάζεται. Έργα με πολύπλευρα οφέλη για την πόλη και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου, με θετική επίπτωση στην πολεοδόμηση των δυτικών συνοικιών και καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση του πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

Όπως επισημάνθηκε, οι ολοκληρωμένες μελέτες του φράγματος του Λαδούκου και του αρδευτικού δικτύου με αξιοποίηση του νερού που θα παράγεται από την προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου της ΔΕΥΑΗ, πρόκειται να υποβληθούν από την Περιφέρεια Κρήτης, με τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, στην πρόκληση για αρδευτικά έργα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Για τα υπόλοιπα έργα, εξετάστηκαν διάφορα δεδομένα και παράμετροι σχετικά με τον διαφορετικό βαθμό ωριμότητας των μελετών και των απαιτούμενων εγκρίσεων και δρομολογήθηκε η επίσπευση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην πραγματοποίησή τους.

