CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Επιχείρηση της Δημοτικής Αστυνομίας για την απομάκρυνση αντικειμένων που εμποδίζουν τη στάθμευση

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/08/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Δεκάδες αντικείμενα και εμπόδια που χρησιμοποιούν ιδιώτες και επιχειρηματίες για την παράνομη δέσμευση θέσης στάθμευσης σε διάφορες οδούς και πεζοδρόμια του Ηρακλείου, προχώρησε η Δημοτική Αστυνομία.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης αντικειμένων καθώς και οι έλεγχοι συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές της πόλης, με τους παραβάτες που θα εντοπιστούν να έχουν τοποθετήσει ξανά εμπόδια να κινδυνεύουν και με πρόστιμο, όπως ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

ΧΡΥΣΟΣ

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/08/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση του λιμενοβραχίονα στο Αλιευτικό Καταφύγιο Μακρύ Γιαλού

21/08/2025

Χρηματοδότηση 300.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την ανάπτυξη της Μονάδας Καινοτομίας

21/08/2025

Σύμβαση 1,1 εκ. ευρώ για την ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών οικισμού Αλικάμπου Δήμου Αποκορώνου

21/08/2025

MN KOSTAS: «Η έγκαιρη επέμβαση σύγχρονων Ρυμουλκών-Αντιρρυπαντικών απέτρεψε οικολογική καταστροφή στην Σητεία»

21/08/2025
elme lasithi

Η ΕΛΜΕ Λασιθίου καλωσορίζει τους νεοδιόριστους του 2025

21/08/2025

Ηράκλειο: Επαναλειτουργεί το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ)

21/08/2025

Συνελήφθη 53χρονος στα Χανιά που παρίστανε τον ιερέα και τον αστυνομικό

21/08/2025

Στην τελική ευθεία το καζίνο στις Γούρνες

21/08/2025

Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 22/8 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

21/08/2025

Ο Δήμος προχωρεί με διαβούλευση στη μόνιμη πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας του Αγίου Νικολάου

20/08/2025
Back to top button