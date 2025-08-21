Ηράκλειο: Επιχείρηση της Δημοτικής Αστυνομίας για την απομάκρυνση αντικειμένων που εμποδίζουν τη στάθμευση

Δεκάδες αντικείμενα και εμπόδια που χρησιμοποιούν ιδιώτες και επιχειρηματίες για την παράνομη δέσμευση θέσης στάθμευσης σε διάφορες οδούς και πεζοδρόμια του Ηρακλείου, προχώρησε η Δημοτική Αστυνομία.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης αντικειμένων καθώς και οι έλεγχοι συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές της πόλης, με τους παραβάτες που θα εντοπιστούν να έχουν τοποθετήσει ξανά εμπόδια να κινδυνεύουν και με πρόστιμο, όπως ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.