Ηράκλειο: Επιχείρηση – σκούπα της Δημοτικής Αστυνομίας για την απομάκρυνση αντικειμένων που εμποδίζουν τη στάθμευση

Σε νέα επιχείρηση-σκούπα για την απομάκρυνση αντικειμένων και εμποδίων που χρησιμοποιούν ιδιώτες και επιχειρηματίες για την παράνομη δέσμευση θέσης στάθμευσης σε διάφορες οδούς και πεζοδρόμια του Ηρακλείου προχώρησε η Δημοτική Αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα στελέχη της Υπηρεσίας, προχώρησαν σε συστάσεις και παράλληλα ενημέρωσαν το κοινό για το πρόστιμο της συγκεκριμένης παράβασης σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το οποίο ανέρχεται στα 350 ευρώ.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης αντικειμένων καθώς και οι έλεγχοι συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές της πόλης.