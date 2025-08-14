Ηράκλειο: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων

Στη σύλληψη ενός 57χρονου άνδρα προχώρησαν αργά το βράδυ της Τρίτης στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, σε συνεργασία με κλιμάκιο του Τελωνείου Ηρακλείου, για παράβαση του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (Ν. 2960/2001).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Σε νόμιμη έρευνα που διενεργήθηκε σε κατάστημα εμπορίας ειδών καπνού, το οποίο διατηρεί ο 57χρονος στην πόλη του Ηρακλείου, καθώς και σε παρακείμενη αποθήκη, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Καπνός ναργιλέ συνολικού καθαρού βάρους 920 κιλών και 954 γραμμαρίων, χωρίς τελωνειακό έλεγχο και σήμανση.

Συσκευασίες υγρών γλυκερίνης βάρους 1.230 κιλών και 380 γραμμαρίων.

320 ηλεκτρονικά τσιγάρα, επίσης χωρίς τις απαραίτητες τελωνειακές σημάνσεις.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκε επίσης το ποσό των 3.275 ευρώ, ενώ όλα τα λαθραία καπνικά προϊόντα παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ηρακλείου. Το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι διαφυγόντες δασμοί από τη μη νόμιμη διακίνηση των προϊόντων ανέρχονται στο ιδιαίτερα υψηλό ποσό των 467.826,99 ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ οπτικοακουστικό υλικό από την επιχείρηση έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος, www.hcg.gr.