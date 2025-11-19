Ηράκλειο: Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τα Δημοτικά Τέλη 2026

Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τον προσδιορισμό των συντελεστών Δημοτικών Τελών του 2026.

Κατά την εισήγησή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπενθύμισε ότι το 2025 είχαν διατηρηθεί «παγωμένα» τα Δημοτικά Τέλη, επεσήμανε ότι πρόκειται για μια αναπροσαρμογή στην προοπτική της ποιοτικής αλλαγής και της δραστικής βελτίωσης των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και τόνισε: «Η προσαρμογή που προτείνεται έπειτα από δυο χρόνια που τα Δημοτικά Τέλη έμειναν στο 1,05 ευρώ, είναι για συντελεστή 1,5 ευρώ για την πόλη και καμία απολύτως αύξηση στα χωριά, που παραμένουν στο 0,98 ευρώ. Επιβεβαιώνουμε έτσι ότι τα Δημοτικά Τέλη στον Δήμο Ηρακλείου θα κινηθούν κάτω από τον μέσο όρο του 1,736 ευρώ που είναι σε συγκρίσιμους Δήμους της χώρας».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε τη δικαιότερη κατανομή, αναφέρθηκε στη συγκράτηση των Δημοτικών Τελών σε συνάρτηση και με την ανάταξη των οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου και τη θετική οικονομική αναστροφή σε πλεονασματικό προϋπολογισμό και επεσήμανε: «Είναι αυτονόητη η επιστροφή του πλεονάσματος σε υπηρεσίες προς τους δημότες. Προβλέπουμε παράλληλα και μια σειρά απαλλαγών για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, για ΑμεΑ και φοιτητές, καμία απολύτως αύξηση στα τέλη κοινοχρήστων χώρων, άρδευσης, στα τέλη για τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις λαϊκές αγορές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Καλοκαιρινός σε παράγοντες που αυξάνουν τα κόστη διαχείρισης των απορριμμάτων (ενεργειακό και μισθολογικό κόστος, τέλος ταφής, κόστη συντήρησης, καυσίμων, κ.α.), τονίζοντας: «Μέσα σε αυτό το περιβάλλον προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τα μεγέθη. Θεωρώ ότι το ισοζύγιο του κόστους των υπηρεσιών που θα παρέχονται σε σχέση με τις ίδιες τις υπηρεσίες θα είναι θετικό. Γνωρίζουμε το γενικότερο αρνητικό οικονομικό περιβάλλον για τους πολίτες και μας απασχολεί, όπως και το περιβάλλον μέσα στο οποίο επιχειρούν οι Δήμοι, τα είπαμε άλλωστε και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Οι πόροι υπολείπονται κατά πολύ των δαπανών».

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, αιρετούς και υπηρεσιακούς και ανέφερε: «Έχουμε κοπιάσει πάρα πολύ ώστε η αναπροσαρμογή να αποδώσει και οι πολίτες να απολαύσουν αυτό που δικαιούνται: Υπηρεσίες σε υψηλό επίπεδο και σε σταθερότητα, που θα μας βγάλει οριστικά από τις κυκλικές κρίσεις ενός συστήματος που ήταν προβληματικό και μέχρι τώρα δεν είχε καταβληθεί καμία προσπάθεια να αλλάξει. Τολμάμε και το αλλάζουμε εμείς και το 2026 θεωρώ ότι θα έχουμε δεδομένα διαφορετικά στο πραγματικό αποτέλεσμα».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης κατά την εισήγησή του, αναφέρθηκε στη νέα φιλοσοφία που έχει η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, μίλησε για μια προσέγγιση που θα οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό και τόνισε: «Καμιά αύξηση δεν είναι εύκολη. Καταφέραμε να προστατέψουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά και να μείνουμε κάτω από τον μέσο όρο παρόμοιων Δήμων. Λάβαμε μέριμνα για πρώτη φορά για μονογονεϊκές οικογένειες και φοιτητές, διευρύνοντας τις κατηγορίες των απαλλαγών και αυξάνοντας τα οικονομικά κριτήρια σύμφωνα με το κοινωνικό τιμολόγιο Η πρότασή μας είναι τεκμηριωμένη, προστατεύει τους ευάλωτους, εξασφαλίζει τις υπηρεσίες και δημιουργεί προοπτική για πιο καθαρή και πιο φωτεινή πόλη. Παρέχει δηλαδή το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, με το μικρότερο δυνατό κόστος».

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης κατά την εισήγησή του, αναφέρθηκε στα δυο προηγούμενα δύσκολα χρόνια στην Υπηρεσία Καθαριότητας, όπου μια παγιωμένη κατάσταση τουλάχιστον δεκαετίας, ανετράπη βίαια κατακρημνίζοντας το μοντέλο λειτουργίας της Υπηρεσίας, λέγοντας: «Το σύστημα αποδείχθηκε στρεβλό και με πήλινα πόδια, έχοντας κατά τα 2/3 εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας αντί για μόνιμους. Η πόλη μεγαλώνει, οι ανάγκες γιγαντώνονται, τα κόστη διαχείρισης των απορριμμάτων χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται. Από την πλευρά μας αξιοποιούμε τα έσοδα και τα επιστρέφουμε στους πολίτες με υπηρεσίες, όπως θα φανεί ξεκάθαρα και στον προϋπολογισμό του 2026. Συνεχίζουμε τη χρηστή διοίκηση και διασφαλίζουμε έσοδα για να κάνουμε περισσότερα. Γίνεται πολύ δουλειά στην Διεύθυνση Καθαριότητας, σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα, ενισχύουμε τις υποδομές και εξοπλίζουμε με εργαλεία καθημερινής λειτουργίας την Υπηρεσία. Και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν έχει ανοίξει κανένα πρόγραμμα για εξοπλισμό και όλα γίνονται με ίδιους πόρους».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, εστίασε στην χρησιμότητα της συζήτησης και στα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη, αναφέροντας: «Το ύψος δεν προκύπτει αυθαίρετα, ούτε αβίαστα. Λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες της πόλης και αναγνωρίζουμε τη δυσκολία του οικονομικού περιβάλλοντος των ανθρώπων. Έπρεπε κάποια στιγμή μια Δημοτική Αρχή να αναλάβει την ευθύνη και να αντιμετωπίσει διαχρονικά προβλήματα. Αναγνωρίζουμε όλοι ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν βρίσκονται στα καλύτερα επίπεδα και πώς θα μπορούσε άλλωστε, όταν δεν επενδύθηκαν τα αναγκαία χρήματα. Στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού, δεν είναι μόνο η αλλαγή μιας λάμπας. Είναι τα δίκτυα, είναι τα φανάρια που είναι 30, 40 ακόμα και 50 ετών. Προχωράμε και ενισχύουμε την οδική ασφάλεια με έξυπνα φανάρια τα οποία θα συμβάλλουν και για το κυκλοφοριακό. Έχουμε κάνει μια γενναία αναδιάρθρωση στην υπηρεσία, όπου εξαντλήσαμε τα όρια της, προχωρήσαμε για πρώτη φορά στην πρόσληψη συμβασιούχων οκτώ μηνών, καθώς και σε εργολαβία. Δεν είναι πεδίο λαϊκισμού τα Δημοτικά Τέλη. Είναι κατανοητές οι αντιρρήσεις και η κριτική, τα απόλυτα νούμερα όμως είναι ανεκτά και υποφερτά, αν υπολογίσουμε ότι με 2,5 – 3,5€ επιπλέον, θα έχει ο πολίτης τα αποτελέσματα που δικαιούται, θέλει και μπορούμε να πετύχουμε».