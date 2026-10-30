Ηράκλειο: Εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Πόρο προκαλεί ανησυχία – Φόβοι για πιθανή κατάρρευση

Ανησυχία προκαλεί η κατάσταση εγκαταλελειμμένου διώροφου κτιρίου στη συνοικία του Πόρου, στο Ηράκλειο, το οποίο παρουσιάζει εμφανή σημάδια εκτεταμένης φθοράς.

Το ακίνητο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Στεργίου Σπανάκη και 3ης παρόδου Ποσειδώνος, σε κατοικημένη περιοχή της πόλης.

Η εικόνα του κτιρίου επαναφέρει το ζήτημα της ασφάλειας παλαιών και εγκαταλελειμμένων οικοδομών, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται κοντά σε δρόμους που χρησιμοποιούνται καθημερινά από πεζούς και οχήματα.

Έντονα σημάδια εγκατάλειψης

Το συγκεκριμένο διώροφο παρουσιάζει εικόνα σοβαρής φθοράς, η οποία έχει προκαλέσει προβληματισμό για την κατάστασή του.

Ωστόσο, η οπτική εικόνα ενός κτιρίου δεν αρκεί από μόνη της για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης.

Για την ασφαλή αξιολόγηση απαιτείται αυτοψία από αρμόδιους μηχανικούς, οι οποίοι θα εξετάσουν τα δομικά στοιχεία και θα προσδιορίσουν εάν χρειάζονται άμεσα μέτρα.

Προστασία των διερχομένων

Σε περιπτώσεις όπου ένα παλιό κτίσμα εμφανίζει σοβαρές φθορές, ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία των ανθρώπων που κινούνται στον περιβάλλοντα χώρο.

Εφόσον από τεχνική αυτοψία προκύψει επικινδυνότητα, μπορούν να εξεταστούν μέτρα όπως η προσωρινή περίφραξη, η αποτροπή πρόσβασης ή άλλες παρεμβάσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Η λήψη οποιουδήποτε μέτρου πρέπει να βασίζεται στις αρμοδιότητες των σχετικών υπηρεσιών και στα αποτελέσματα των ελέγχων.

Ένα ευρύτερο πρόβλημα της πόλης

Το περιστατικό αναδεικνύει τις δυσκολίες που δημιουργεί η παρουσία εγκαταλελειμμένων ακινήτων μέσα στον αστικό ιστό.

Η παλαιότητα των κατασκευών, η απουσία συστηματικής συντήρησης και οι εκκρεμότητες ιδιοκτησίας μπορούν να δυσκολεύουν τη διαδικασία αποκατάστασης.

Για τον λόγο αυτό, η έγκαιρη καταγραφή των προβληματικών κτιρίων αποτελεί σημαντικό εργαλείο πρόληψης.

Αναμένονται ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών

Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια συγκεκριμένο πόρισμα στατικού ελέγχου για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Το βασικό ζητούμενο είναι να εξεταστεί η πραγματική κατάστασή του και να διευκρινιστεί εάν απαιτούνται μέτρα για την ασφάλεια της γειτονιάς.