Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 31 και 27 ετών προχώρησε η αστυνομία στο Ηράκλειο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το απόγευμα της Παρασκευής οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο σε σπίτι που έκρυβαν τα ναρκωτικά σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Αφού παρέλαβαν δύο συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες, κατευθύνθηκαν στην οικία του 27χρονου.

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς και στη συνέχεια σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια τους και στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 6.815 γραμμάρια κάνναβης, 504,7 γραμμάρια κοκαΐνης, πέντε ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ και τέσσερα κινητά τηλέφωνα ενώ το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώθηκε το Σάββατο. Σε αυτήν συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, με τη συνδρομή υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου, καθώς και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.) Κρήτης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

