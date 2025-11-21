Ηράκλειο: Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους»

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους. Διαχείριση-Αντιμετώπιση-Πρόληψη», διοργανώνει στις 26 και 27 Νοεμβρίου η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, συνεχίζοντας και το 2025 τις δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί και τις δύο ημέρες 16:30 έως 21:30, στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στο δημοτικό κτίριο στην Ανδρόγεω 2 (2ος όροφος).

Η δράση απευθύνεται σε μέλη εθελοντικών οργανώσεων αλλά και σε κάθε συνειδητοποιημένο πολίτη που επιθυμεί να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στην ψυχολογική στήριξη ευάλωτων ομάδων, καθώς και στην προστασία των ζώων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Για το σκοπό αυτής της προσπάθειας, εκπονήθηκε η άσκηση επί χάρτου «ΚΙΒΩΤΟΣ 2025» της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, η οποία αποτελεί μια άσκηση σχεδιασμένη για να δοκιμάσει – χωρίς πραγματική επιχειρησιακή δράση στο πεδίο – το ειδικό σχέδιο «Δάρδανος» που έχει εκπονήσει ο Δήμος Ηρακλείου για την αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων.

Τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι Εθελοντικές ομάδες που είναι ενταγμένες στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καλούνται να διαχειριστούν θεωρητικά σενάρια, της φυσικές καταστροφές, οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού, απεγκλωβισμό ατόμων, καθώς και διάσωση οικόσιτων και αδέσποτων ζώων. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται και ενισχύεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα η συνεργασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων, υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει για πρώτη φορά μια τέτοιου είδους άσκηση, αποκτώντας εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Μέσα από ενημερωτικές εισηγήσεις και βιωματική άσκηση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, χρήσιμες για την καθημερινή ζωή και την εθελοντική τους δράση. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι ομιλητές του διήμερου σεμιναρίου παρίστανται εθελοντικά.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

1η ημέρα: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, ώρες 16:30-21:30 «Φυσικές καταστροφές – Τρόποι και μέσα αντιμετώπισης»

16:30–17:00 Προσέλευση – Εγγραφές

17.00 – 17.15 · Παρουσίαση των πρωτοβουλιών του Δήμου Ηρακλείου για την ενθάρρυνση των δημοτών της στη συμμετοχή της στα επιμορφωτικά σεμινάρια , στη συνέργεια των εθελοντικών οργανώσεων και των εθελοντών στην παροχή άμεσης φροντίδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – κ. Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη, Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού · Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης – Π.Ε. Ηρακλείου, κ. Συριγωνάκη Νικόλαο · Χαιρετισμός από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας κ. Χαιρέτη Εμμανουήλ · Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου κ. Γιαλιτάκη Νικόλαο

17:15 – 19:00 «Πόσο φυσικές είναι οι φυσικές καταστροφές;». Εισηγητής: κ. Στέλιος Βερνίκος. Δημιουργός του Εθνικού Προγράμματος «Προστατεύω τον εαυτό μου και της της» (ΠΡΟΤΕΚΤΑ). Τ. Καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Καθηγητής της ΕΣΔΔΑ/ ΕΚΔΔΑ.

19:00 – 19:30 Διάλειμμα – Coffee Break

19:30 – 21:00 «Είμαστε προετοιμασμένοι σωστά για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών;- Τρόποι και μέσα αντιμετώπισης». Συντονίζει ο κ. Στέλιος Βερνίκος τ. Καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Καθηγητής της ΕΣΔΔΑ/ ΕΚΔΔΑ. Σε συνεργασία με τον κ. Μπάμπη Συμεωνίδη (Εθελοντής Διασώστης-Ομάδα Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΤΕΚΤΑ Ηρακλείου)

21:00 – 21:30 · Ερωτήσεις – Συζήτηση · Συμπεράσματα –Κλείσιμο πρώτης ημέρας σεμιναρίου

2η ημέρα: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, ώρες 16:30-21:30

«Βιωματική άσκηση – Σενάρια Κρίσεων. Ψυχολογική στήριξη, μετά από φυσική καταστροφή.

Τρόποι προστασίας και στήριξης ζώων, σε μία φυσική καταστροφή. Επιπτώσεις των φυσικών

καταστροφών στο οικοσύστημα και στον άνθρωπο»

16:30-17:00 Προσέλευση

17:00 – 18:00 Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, συνεργάστηκαν ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Ηρακλείου και προετοίμασαν «Άσκηση επί χάρτου» Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «ΚΙΒΩΤΟΣ 2025»: Συντονιστής: κ. Στέλιος Βερνίκος τ. Καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Καθηγητής της ΕΣΔΔΑ/ ΕΚΔΔΑ.

18:00 – 19:00 «Επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στο οικοσύστημα και κατ΄ επέκταση, στον άνθρωπο». Δρ. Χαράλαμπος Φασουλάς. ΕΔΙΠ Παν Κρήτης, Επιμελητής Γεωλογικών Συλλόγων ΜΦΙΚ.

19:00 –

19:30 Διάλειμμα – Coffee Break

19:30 – 20:00 «Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας». Κ. Παγώνα Μαραγκάκη, MPH- Κοινωνική Λειτουργός, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

20:00 – 21:00 · «Άμεση παρέμβαση σε φυσικές καταστροφές και Διάσωση άγριων ζώων». Κ. Γανωτή Μαρία, Πρόεδρος ΑΝΙΜΑ (Μέσω ΖΟΟΜ) · «Ζώα συντροφιάς: Τρόποι αντιμετώπισης και υποστήριξης τραυμάτων και στρες , μετά από μια φυσική καταστροφή (Τραύματα, εγκαύματα, υποθερμία, κρίση πανικού)». Εκπρόσωπος Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

21:00-21:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση – Συμπεράσματα και κλείσιμο σεμιναρίου

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένων θέσεων. Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής για την παρακολούθηση του διήμερου σεμιναρίου. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο Τμήμα Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου: τηλ. 2813409758 (09.30-14.00), email: chronaki@heraklion.gr . Δηλώσεις συμμετοχής και στο ακόλουθο Link: https://forms.gle/6PZ6MLgRafyGLEGt9

Υποστηρικτές της Εκδήλωσης: Πολιτική Προστασία Δήμου Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Πανεπιστήμιο Κρήτης- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, ΖΩΦΟΡΟΣ, Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, Εθελοντές Κυνοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, Ομάδα διάσωσης ζώων του Δήμου Ηρακλείου.