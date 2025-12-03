Ηράκλειο: Διημερίδα για την Έμφυλη Ισότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 9:00π.μ.-4:30μ.μ., στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel, στην Αίθουσα «ΠΑΣΙΦΑΗ ΙΙ» (Υγείας 2, Ηράκλειο), πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα «Εργαστήρια Ενσωμάτωσης της Διάστασης του Φύλου στις Πολιτικές και στους Προϋπολογισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με ελεύθερη είσοδο.

Τα Εργαστήρια υλοποιούνται στο πλαίσιο του Έργου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Gender Flagship–Gender Mainstreaming in Public Policy and Budgeting», στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας. Το έργο αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη εργαλείων και δεξιοτήτων για τη συστηματική ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στη χάραξη, υλοποίηση και αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών. Στόχος των εργαστηρίων είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης να εφαρμόζουν μεθόδους έμφυλης ανάλυσης και προϋπολογισμού, καθώς και να αναδειχθούν καλές πρακτικές που συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικών με έμφυλη οπτική, πιο δίκαιων και συμπεριληπτικών για όλους τους πολίτες.

Η εκπαίδευση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην Περιφέρεια Κρήτης ευθυγραμμίζεται επίσης με το θέμα του UNiTE 2025 για τον τερματισμό της ψηφιακής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και στοχεύει να συμβάλει περαιτέρω επειδή:

-Υποστηρίζει διάφορες προτεραιότητες του UNiTE, συμπεριλαμβανομένης της λογοδοσίας, των απαντήσεων με επίκεντρο τα θύματα και σε διαθεματικό επίπεδο, την ενσωμάτωση της ψηφιακής πολιτικής και της βιώσιμης χρηματοδότησης για τις γυναικείες οργανώσεις.

-Προσφέρει πληροφορίες για το πώς οι δεσμεύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν με βιώσιμο τρόπο.

-Καταδεικνύει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και ο ευαίσθητος ως προς το φύλο προϋπολογισμός αποτελούν βασικούς δομικούς μοχλούς στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μορφών.

Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια απαιτείται εγγραφή στην παρακάτω link-φόρμα:

Ομιλητές/τριες:

Βάλια Καλαϊτζή, Σύμβουλος σε θέματα έμφυλης ισότητας, συμπερίληψης, ετερογένειας και διαφορετικότητας – Εθνική εμπειρογνώμονας του Έργου «Gender Flagship – Gender Mainstreaming in Public Policy and Budgeting»

Dilek Elveren, Head of the Gender Flagship – Gender Mainstreaming in Public Policy and Budgeting

Rezart Xhelo, Key Expert, Gender Flagship – Gender Mainstreaming in Public Policy and Budgeting

Το πρώτο εργαστήριο, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, επικεντρώνεται στη θεωρητική και πρακτική κατανόηση της ενσωμάτωσης της έμφυλης διάστασης στις πολιτικές των ΟΤΑ, μέσα από τη μελέτη ευρωπαϊκών προτύπων, εργαλείων ανάλυσης και διαδικασιών σχεδιασμού, με έμφαση στην πραγματική εφαρμογή της ισότητας των φύλων στη δημόσια διοίκηση και στους δημόσιους προϋπολογισμούς.

Αναλυτικό Πρόγραμμα:

Ώρα Συνεδρία Περιγραφή 09:00- 09:45 Καλωσόρισμα, χαιρετισμοί, συστάσεις Χαιρετισμός από την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη Χαιρετισμός από τη ΓΓΙΑΔ, ΥΚΟΙΣΟ (TBC) Συστάσεις Παρουσίαση στόχων και σκοπών του εργαστηρίου 09:45- 10:45 Ενότητα 1: Ισότητα των φύλων Το χθες και το σήμερα στην ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες Αίτια των έμφυλων ανισοτήτων και αποτύπωμα στην καθημερινότητα Η πρόκληση της βελτίωσης 10:45- 12:00 Ενότητα 2 : Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση (1ο Μέρος) Ορισμοί Περιγραφή (εργαλεία, διαδικασίες, στόχοι, ρόλος στην επίτευξη της ισότητας των φύλων) Μια στρατηγική-εργαλειοθήκη για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές των τοπικών διοικήσεων 12:00- 13:00 Διάλειμμα 13:00- 15:30 Ενότητα 3: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση (2ο Μέρος) Εμπόδια και διευκολυντικοί παράγοντες στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση Η διεθνής εμπειρία Η ελληνική εμπειρία Η τοπική εμπειρία (Περιφέρεια Κρήτης, Δ.ΕΠ.ΙΣ. Κρήτης) 15:30 – 16:30 Κλείσιμο-σύνοψη Συνολική ανασκόπηση και εξαγωγή συμπερασμάτων

Ανατροφοδότηση από τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες

Καθορισμός επόμενων βημάτων και προοπτικών συνέχειας

Η δεύτερη ημέρα των εργαστηρίων, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, επικεντρώνεται στην εμβάθυνση και πρακτική αξιοποίηση των εργαλείων GEP (Gender Equality Plans), GRB (Gender Responsive Budgeting) και GIA (Gender Impact Assessment), μέσα από παραδείγματα εφαρμογής, ομαδικές ασκήσεις και ανάλυση πραγματικών πολιτικών περιπτώσεων.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με βήματα σχεδιασμού, αξιολόγησης και παρακολούθησης δράσεων που προάγουν την ισότητα των φύλων στην τοπική αυτοδιοίκηση, να αναγνωρίσουν προκλήσεις και ευκαιρίες στην ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης και να συνδιαμορφώσουν προτάσεις πολιτικής προσαρμοσμένες στα τοπικά δεδομένα.

Η ημέρα ολοκληρώνεται με συζήτηση στρογγυλής τράπεζας και παρουσίαση καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας τρόπους με τους οποίους η ισότητα των φύλων μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για αποτελεσματική, δίκαιη και συμμετοχική τοπική διακυβέρνηση.

Αναλυτικό Πρόγραμμα: