Ηράκλειο: Αυξάνονται οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς στα νοσοκομεία

Αύξηση καταγράφεται στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, στα νοσοκομεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Χάριν της γενναίας απόφασης των οικογενειών δοτών που νοσηλεύτηκαν -δύο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ και δύο στη ΜΕΘ του Βενιζελείου-Πανανείου γενικού νοσοκομείου- κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, έγιναν οκτώ μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητή του νοσοκομείου, καθηγητή Γιώργου Χαλκιαδάκη, η αύξηση αυτή «συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του χρόνου αναμονής για μεταμόσχευση κερατοειδούς στην Κρήτη» δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία «σε οκτώ συνανθρώπους μας να ανακτήσουν την όρασή τους».

Η ανακοίνωση της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ έγινε με αφορμή την ολοκλήρωση της λήψης κερατοειδών που προσφέρθηκαν από 63χρονο δότη την περασμένη Παρασκευή, 5/09/2025.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ευχαριστεί για την μεγαλοψυχία της να προσφέρει ΦΩΣ, μέσα από τη δωρεά κερατοειδών, σε συνανθρώπους μας».

Ο γενικός συντονισμός, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου αποτελούμενη από την καθηγήτρια Ευμορφία Κονδύλη, διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, κλινική συντονίστρια της Ομάδας Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων, τον καθηγητή Χαράλαμπο Σιγανό, διευθυντή της Μεταμοσχευτικής Μονάδας Κερατοειδούς, καθώς και την τοπική συντονίστρια μεταμοσχεύσεων Ηρακλείου Αντωνία-Στεφανία Ουίσα.