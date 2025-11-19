CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ανακαινίζεται το ιστορικό Café Restaurant «Marina»

Αυτοψία στις εργασίες από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 19/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Σε αυτοψία στις εργασίες της ανακαίνισης του ιστορικού Café Restaurant «Marina» στο ενετικό λιμάνι της πόλης προχώρησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το πρωί της Τετάρτης 19/11.

Μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, την Αντιπρόεδρο Μάρα Παναγιωτάκη, την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη και τα στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ Παναγιώτη Κουγκούλιο, Ειρήνη Κανατέλια, Έλντα Κλαδάκη και Μιχάλη Ριζικιανάκη, είδαν από κοντά την εξέλιξη των εργασιών οι οποίες μέσα σε λίγες ημέρες αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ιστορικού καταστήματος.

ΧΡΥΣΟΣ

Πιο συγκεκριμένα, στις εργασίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις, η ανακαίνιση των WC, η τοποθέτηση νέου πατώματος, ελαιοχρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά του καταστήματος, τοποθέτηση νέων φωτιστικών, διακοσμητικών και φυτών, επισκευή και συντήρηση των κουφωμάτων, αντικατάσταση των παλαιών τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτηση νέων ρόλερ, περσίδων και κουρτινών, κ.α..

Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Αρχή πέτυχε την ανανέωση της μίσθωσης του «Μαρίνα» από τη νέα Διοίκηση του ΟΛΗ για 4 ακόμη χρόνια, έπειτα από σειρά απαιτητικών διαπραγματεύσεων.

NOVA

Οι εργασίες ανακαίνισης, που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου και πραγματοποιούνται από συνεργεία της ΔΕΠΑΝΑΛ, εντάσσονται στο πλάνο εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των καταστημάτων που υλοποιείται, έπειτα από την οριστική απαλλαγή της δημοτικής εταιρείας από την οφειλή της απένταξης του Πολιτιστικού, ύψους 11.814.687,43 ευρώ (η οποία με τους τόκους και τις προσαυξήσεις της δεκαετίας ξεπερνούσε τα 22.000.000 ευρώ), όπως πέτυχε η Δημοτική Αρχή.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 19/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Δυο σεισμοί μέσα σε λίγες ώρες στο Λασίθι..

19/11/2025

Συνεδριάζει 21 Νοεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου

19/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Το πρόγραμμα για τον εορτασμό των Ένοπλων Δυνάμεων

19/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Αλλάζει προσωρινά η είσοδος των ΤΕΠ από 20 Νοεμβρίου!

19/11/2025

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

19/11/2025

Οι μαθητές και μαθήτριες δημιουργούν το λογότυπο της ΔΔΕ Λασιθίου

19/11/2025

Λασίθι – Καθαρισμός ρεμάτων: Οι τρεις περιοχές σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία

19/11/2025

Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2025 ο Δήμος Ηρακλείου

19/11/2025

Ιεράπετρα: Στα «χέρια» της ΕΛΑΣ δυο άνδρες για καλλιέργεια κάνναβης

19/11/2025

Αγιος Νικόλαος, Χριστούγεννα: Πρόσκληση συμμετοχής σε Συλλόγους, Ομάδες, Φορείς

19/11/2025
Back to top button