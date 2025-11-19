Ηράκλειο: Ανακαινίζεται το ιστορικό Café Restaurant «Marina»

Σε αυτοψία στις εργασίες της ανακαίνισης του ιστορικού Café Restaurant «Marina» στο ενετικό λιμάνι της πόλης προχώρησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το πρωί της Τετάρτης 19/11.

Μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, την Αντιπρόεδρο Μάρα Παναγιωτάκη, την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη και τα στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ Παναγιώτη Κουγκούλιο, Ειρήνη Κανατέλια, Έλντα Κλαδάκη και Μιχάλη Ριζικιανάκη, είδαν από κοντά την εξέλιξη των εργασιών οι οποίες μέσα σε λίγες ημέρες αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ιστορικού καταστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, στις εργασίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις, η ανακαίνιση των WC, η τοποθέτηση νέου πατώματος, ελαιοχρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά του καταστήματος, τοποθέτηση νέων φωτιστικών, διακοσμητικών και φυτών, επισκευή και συντήρηση των κουφωμάτων, αντικατάσταση των παλαιών τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτηση νέων ρόλερ, περσίδων και κουρτινών, κ.α..

Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Αρχή πέτυχε την ανανέωση της μίσθωσης του «Μαρίνα» από τη νέα Διοίκηση του ΟΛΗ για 4 ακόμη χρόνια, έπειτα από σειρά απαιτητικών διαπραγματεύσεων.

Οι εργασίες ανακαίνισης, που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου και πραγματοποιούνται από συνεργεία της ΔΕΠΑΝΑΛ, εντάσσονται στο πλάνο εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των καταστημάτων που υλοποιείται, έπειτα από την οριστική απαλλαγή της δημοτικής εταιρείας από την οφειλή της απένταξης του Πολιτιστικού, ύψους 11.814.687,43 ευρώ (η οποία με τους τόκους και τις προσαυξήσεις της δεκαετίας ξεπερνούσε τα 22.000.000 ευρώ), όπως πέτυχε η Δημοτική Αρχή.