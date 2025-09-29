Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δυο νεαρούς – Στο νοσοκομείο ο ένας

Αιματηρό επεισόδειο σημειώθηκε στην Παντάνασσα στο Ηράκλειο, όταν δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια και ένας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Οι δύο νεαροί συνεπλάκησαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο στο λιμανάκι και τραυματίστηκαν. Ο ένας είχε χτυπήματα στο πρόσωπο και χρειάστηκε να κάνει ράμματα, για αυτό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα τραύματα προήλθαν από αιχμηρό αντικείμενο ή από άλλο μέσο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εμπλεκόμενοι φαίνεται να είναι παλιοί γνώριμοι και να υπάρχουν μεταξύ τους παλιές διαφορές.